ITF World Junior Tennis Finals: al via la sfida tra le migliori nazionali under 14. C’è Jaime Alcaraz

Il prossimo 4 agosto in Repubblica Ceca si aprirà il sipario sulle ITF World Junior Tennis Finals, competizione a squadre per la categoria under 14. A prendere parte alle fasi finali 16 rappresentative nazionali maschili e altrettante femminili, in quello che è un vero e proprio festival dei giovani talenti.

A sfidarsi saranno i migliori giocatori sotto i 14 anni, che potranno far fruttare questa esperienza come una grande opportunità di crescita.

Negli anni, infatti, sono molti i nomi che hanno arricchito la storia del tennis ad essere passati da questo torneo. Dalle leggende Nadal e Djokovic, ai protagonisti di oggi, come Swiatek, Gauff, Svitolina, Andreeva, Musetti e Alcaraz.

E, a proposito del numero 2 del mondo, balza all’occhio un nome tra la lista dei convocati: Jaime Alcaraz.

Il più piccolo di casa Alcaraz sarà uno dei protagonisti e, proprio come fece il fratello maggiore nel 2017, difenderà i colori della Spagna. Otto anni fa Carlos contribuì a portare gli iberici al secondo posto.

I detentori del titolo sono la Repubblica Ceca per le ragazze – che ha vinto per tre edizioni consecutive e va alla ricerca della vetta solitaria dell’albo d’oro, attualmente condivisa con la Russia – e gli Stati Uniti per i ragazzi. L’Italia non sarà presente.

L’appuntamento è per lunedì prossimo e lo scenario sarà Prostejov, città sotto una buona stella tennistica, che ha dato i natali a Jakub Mensik e Petra Kvitova.

Di seguito la lista delle Nazioni qualificate per le fasi finali:

Ragazzi: Austria, Brasile, Canada, Corea del Sud, Egitto, Francia, Germania, Giappone, Hong Kong, Kazakistan, Perù, Repubblica Ceca, Slovacchia, Spagna, USA, Venezuela.

Ragazze: Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Colombia, Corea del Sud, Gran Bretagna, Giappone, Repubblica Ceca, Romania, Svezia, Taiwan, Tunisia, USA, Venezuela.