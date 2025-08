WTA Montreal, il programma di sabato 2 agosto: alle 18.30 Errani/Paolini in doppio. Nella notte Gauff-Mboko

L’Omnium Banque Nationale di Montreal è giunto agli ottavi di finale. In apertura di programma sabato alle 12.30 locali (le 18.30 in Italia) sul Campo Centrale l’ucraina Marta Kostyuk affronta la statunitense McCartney Kessler, e a seguire Elena Rybakina incontro un’altra ucraina, Dayana Yastremska.

Il match clou della giornata è in apertura di sessione serale non prima delle 18 (mezzanotte in Italia) con la 18enne canadese Victoria Mboko che sfida la n. 1 del seeding Coco Gauff. Per finire il match tra Lin Zhu e Jessica Bouzas Maneiro.

Sul Court Rogers, sempre a partire dalle 12.30 locali (le 18.30 in Italia) sono impegnate le italiane Errani/Paolini nel match di doppio che le vede opposte alla quotata coppia Krejcikova/Ostapenko.

Qui il programma completo con gli orari locali (sei ore indietro rispetto all’Italia):