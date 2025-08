WTA Montreal, Swiatek come Sinner: “Non leggo i giornali, quando l’ho fatto c’erano cose senza senso”

Prosegue anche in terra canadese il momento magico di Iga Swiatek. La tennista polacca dopo una prima parte di 2025 che non le ha regalato le gioie che si aspettava, in particolare nella sua Parigi dove ha trionfato per ben quattro volte, ha trovato il punto di svolta nel luogo più inatteso, i verdi prati di Wimbledon. Sette vittorie a SW19 con un solo set perso (quello contro McNally al secondo turno), a cui hanno fatto seguito due vittorie all’Omnium Banque Nationale présenté par Rogers. L’ultima vittima dell’attuale numero 3 del ranking WTA è stata la tedesca Eva Lys, regolata con un doppio 6-2. Vediamo, quindi, i passaggi principali della conferenza stampa della tennista polacca rilasciata al termine del suo match in quel di Montreal.

D. Iga, due partite, otto game persi finora. Come giudichi il tuo gioco complessivo finora nel torneo?

IGA SWIATEK: “Bene, ma andando avanti nel torneo, le avversarie sono quelle che hanno già vinto un paio di partite, quindi sulla carta dovrebbe essere più difficile. Mi sento bene. Sento di aver giocato due partite solide e con Eva, anche se il punteggio sembra a senso unico, non è stato così facile”.

D. Perché dici che non è stato così facile?

IGA SWIATEK: “Penso che abbia giocato meglio dell’Australia, colpendo alcuni colpi ad una velocità maggiore. Ha giocato molto lungolinea, prendendosi dei rischi, ma quando è riuscita a entrare, ha giocato degli ottimi colpi che mi hanno messo sulla difensiva”.

D. È sembrato uno scambio piuttosto piacevole quello con Eva alla fine della partita. Tu sorridevi e lo stesso valeva per lei. Puoi dirci cosa vi siete dette?

IGA SWIATEK: “Ha scherzato sul fatto di aver vinto più game dell’ultima volta, quindi è stato piuttosto divertente. È una ragazza davvero simpatica, con un umorismo molto semplice, quindi l’ho apprezzata. All’inizio non stavo ascoltando. Questi scambi in rete sono sempre un po’ imbarazzanti. Mi piace il suo umorismo, quindi sicuramente è stato divertente”.

D. Se guardi al tuo prossimo incontro contro Clara [Tauson, ndr]. L’hai battuta tre volte in tre partite, cosa puoi dire di lei?

IGA SWIATEK: “Sarà la prima sfida contro un’avversaria dai colpi potenti, quindi credo che dovrò adattarmi, ma quando è in palla, gioca benissimo. Quando abbiamo giocato, credo di essere stata abbastanza solida da portarla a sbagliare un po’ di più, ma so che è il tipo di giocatrice che quando si sente in forma, gioca bene. Ovviamente non sarà facile considerando che è una tennista con una servizio abbastanza veloce. Inoltre, vedremo quanto mi potranno essere utili i precedenti perché i match giocati su erba sono ovviamente diversi. L’ultima volta che abbiamo giocato sul duro credo sia stato a Indian Wells ed era molto più lento rispetto a qui. Quindi mi preparerò tatticamente come prima di qualsiasi altra partita”.

D. A Wimbledon Jannik Sinner ha detto di non leggere i giornali. Considerando che la stampa italiana gli presta molte attenzioni così come probabilmente la stampa polacca è ossessionata da te, mi chiedevo quale fossero le tue abitudini per quanto riguarda la lettura dei quotidiani al di fuori dei tornei, perché so che quando sei nei tornei sei nella tua bolla. Leggi quello che la gente scrive su di te? Ti interessa?

IGA SWIATEK: “Quando ho postato una storia su Instragram ispirata al film “Wicked” volevo vedere vedere se qualcuno dalla Polonia l’avesse capita, e lo hanno fatto, quindi sono stata contenta. In generale non leggo i giornali. L’ho fatto solo quando sono stata lontana dai tornei per due mesi, solo perché mi annoiavo, e c’erano un sacco di cose strane che non avevano assolutamente senso. Ho voluto vedere con i miei occhi cosa era riportato, perché era tutto così assurdo al punto che non credevo alle persone intorno a me quando mi riportavano ciò che i media scrivevano. Volevo avere quella prova. Ma a parte questo, non leggo affatto”.

D. . È solo un’ipotesi. Se dopo aver vinto il Roland Garros l’anno scorso, qualcuno ti dicesse che per i prossimi 12 mesi non raggiungerai una finale, ma vincerai Wimbledon. Accetteresti questo scambio?

IGA SWIATEK: “Oh, mio Dio (ridendo). È una domanda difficile. La prima parte è sicuramente un po’ triste, ma scambierei sicuramente un anno senza vincere alcun titolo per Wimbledon. È uno Slam. Anche se non ho giocato nessuna finale, a parte quella di Bad Homburg, mi sembra comunque di aver disputato dei buoni tornei. C’era sempre qualcosa che mancava, nelle semifinali o in altre sfide, ma comunque con l’anno che ho avuto, in ogni caso sento di aver fatto bene. Quindi, di sicuro, accetterei”.

D. Tornando al tennis, ti conosciamo come una tennista che ama prendere subito il comando, basta guardare allo score delle tue partite, una cosa di cui parliamo spesso. È qualcosa che si è sviluppato nel corso degli anni? Ad esempio, quando eri junior ed eri in vantaggio nei match, eri in grado di chiudere la porta all’avversaria? È qualcosa che si è verificata da sola o ci hai lavorato su?

IGA SWIATEK: “Non credo si tratti di qualcosa che mi caratterizzava nel passato, anche perché non sentivo di avere abbastanza capacità per farlo. Non è che da junior vincessi tutto. Credo che il mio ranking più alto sia stato il numero 6, ma ho vinto molto. Mi sentivo abbastanza sicura di me. Penso che quando ho sentito che il mio gioco era migliorato abbastanza da poterlo fare, ovviamente ho iniziato a gestire i match in questa maniera, ma se non giochi abbastanza bene, non sarai in grado di farlo. Credo anche di aver lavorato molto con Daria sul lato mentale. A volte era più facile per me essere super concentrata all’inizio e poi perdere un po’ la concentrazione. In seguito ho iniziato a essere più costante, ma credo che all’inizio delle partite mi sia sempre sembrato di dover andare al massimo e iniziare bene, e poi l’intera partita sarebbe stata più facile, il che a volte non è vero, ovviamente, perché le avversarie recuperano.“