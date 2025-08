ATP Toronto, il programma di lunedì 4 agosto: Zverev-Popyrin e Khachanov-Michelsen, in palio un posto in semifinale

Gli organizzatori del National Bank Open Presented by Rogers di Toronto hanno pubblicato l’ordine di gioco di lunedì 4 agosto: la giornata si aprirà alle ore 16.30 locali (le 22.30 in Italia) con il quarto di finale del torneo di doppio tra Fils/ Shelton e Krawietz/ Puetz mentre la sessione serale sarà interamente dedicata ai quarti di finale della parte alta del tabellone del Masters 1000 canadese.

Alle ore 19 (l’una del mattino in Italia) scenderanno in campo la testa di serie numero 1 Alexander Zverev e il campione in carica Alexei Popyrin. I precedenti dicono 3-0 per il tedesco, l’ultimo un anno fa ai Giochi Olimpici.

A seguire – quando ormai dalle nostre parti sarà già notte fonda – sarà il turno del match tra Karen Khachanov e Alex Michelsen. Sarà la seconda sfida tra i due: la prima è stata vinta dallo statunitense quest’anno all’Australian Open in tre set.

Gli altri quarti di finale del torneo di doppio si disputeranno sul Motorola Razr Grandstand Court sempre a partire dalle ore 16.30 (ora locale).