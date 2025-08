Coach Paolini: smentite le voci su Ivanisevic. “Non ho mai contattato Goran”

All’inizio della settimana dell’Omnium Banque Nationale di Montreal il podcast Served, prodotto da Andy Roddick e Jon Wertheim, ha riportato che Goran Ivanisevic avrebbe lavorato con Jasmine Paolini durante i tornei sul cemento in Nord America.

Interpellata a Montreal da Ubitennis, Jasmine Paolini ha categoricamente smentito la notizia: “Non ho mai parlato con Goran Ivanisevic, non l’ho mai contattato“.

Jasmine ha perso al secondo turno sia in singolare sia in doppio con Sara Errani nel corso del torneo canadese, e durante le sessioni di allenamento è stata assistita da Federico Gaio, ex tennista ora nell’orbita della FITP. La partnership durerà fino alla fine dello US Open.