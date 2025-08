L’ATP di Belgrado cambia location: Djokovic trasferisce il torneo ad Atene!

Cambio di programma a sorpresa nel calendario ATP e in particolare per il Belgrade Open, previsto dal 2 all’8 novembre 2025. Con una scelta probabilmente dettata dal difficile contesto politico serbo, Novak Djokovic – che non ha nascosto la sua opposizione all’attuale presidente Vucic – ha lavorato per il trasferimento del torneo casalingo ad Atene. In Grecia il tennis professionistico manca da ben 31 anni e questa sarà quindi l’occasione per “ripopolare” la splendida penisola che ha dato i natali a Stefanos Tsitsipas con un ATP 250, che si svolgerà appena prima delle Finals di Torino.

La famiglia Djokovic, proprietaria della licenza ATP del torneo, fa sapere che non è stato possibile garantire le condizioni per lo svolgimento del Belgrade Open. A giugno Novak ha incontrato il primo ministro della Grecia, Kyriakos Mitsotakis, secondo alcune fonti proprio per discutere del trasferimento della competizione ad Atene, dove il tennis manca dal lontano 1994. Il torneo è stato già inserito nel calendario ufficiale dell’ATP, dunque la capitale greca accoglierà a novembre un evento ‘250’.