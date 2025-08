ATP Cincinnati, dal ritorno di Sinner ai 5 italiani teste di serie: tutto quello che c’è da sapere

Ancora non si è concluso il National Bank Open 2025 presented by Rogers di Toronto, eppure già sta salendo l’attesa per l’inizio del Cincinnati Open 2025, per una serie di motivi, alcuni più ovvi e altri meno. A partire dal 7 agosto, infatti, andranno tutti ‘a caccia’ di Jannik Sinner, vincitore dell’ultima edizione, quella del 2024, quando superò il padrone di casa Frances Tiafoe 7-6(4) 6-2. E proprio il ritorno del n° 1 del mondo rappresenta una delle tante ragioni di interesse di questo Masters 1000 sul cemento statunitense. In questo articolo andremo a fornire quante più informazioni possibili sul torneo che partirà tra un paio di giorni in Ohio.

ATP Cincinnati: chi torna e chi rimane fuori

Il primo tema da trattare è proprio quello relativo al ritorno in pista di alcuni tennisti che avevano scelto di saltare il National Bank Open 2025 presented by Rogers di Toronto per l’uno o per l’altro motivo. Primo fra questi il n° 1 del mondo Jannik Sinner, che per abituarsi al cemento di Cincinnati lo ha già testato insieme al suo team con una partita di calcio-tennis (qui il link). A parte gli scherzi, il suo rientro è ovviamente tanto atteso, anche perché in Ohio l’altoatesino vivrà la prima tappa fondamentale per la difesa delle leadership nel ranking ATP, essendo il campione in carica e dovendo difendere l’intero bottino. Insieme a lui rimetterà piede nel circuito anche Carlos Alcaraz, anch’egli assente in Canada. Scendendo in classifica si segnalano le presenze, a meno di forfait dell’ultimo minuto, di Tommy Paul, Ugo Humbert e, soprattutto, Luciano Darderi.

Decisamente più lunga la lista dei forfait per il Cincinnati Open 2025, anche se c’è da dire che la vicinanza con lo US Open 2025 non aiuta certamente in tal senso. In primis non saranno della partita Novak Djokovic, la cui rinuncia è arrivata nella giornata di lunedì 4 agosto, e Jack Draper, che invece lo aveva già annunciato da tempo. Tra i big si segnalano anche Hubert Hurkacz, Alexander Bublik (dopo i due titoli consecutivi a Gstaad e Kitzbuhel), Sebastian Korda e Grigor Dimitrov, ancora alle prese con quell’infortunio rimediato contro Jannik Sinner a Wimbledon 2025 che gli farà saltare anche Flushing Meadows. A questi si aggiungono Nick Kyrgios, Laslo Djere, Jenson Brooksby e, purtroppo, il nostro Matteo Berrettini.

ATP Cincinnati: le teste di serie del torneo, guida Sinner

Come detto, tornerà Jannik Sinner che sarà la testa di serie n° 1 del seeding, mentre la n° 2 sarà Carlos Alcaraz. L’Italia, però, con 5 elementi, sarà la seconda forza a livello di presenze tra i primi 32 del tabellone alle spalle degli Stati Uniti (6). Oltre all’altoatesino avremo Lorenzo Musetti (n° 8), Flavio Cobolli (n° 15), Luciano Darderi (n° 30) e Lorenzo Sonego (n° 32), che per il Bel Paese rappresenta un record a livello 1000 o Slam. Ecco, dunque, l’elenco completo.

Jannik Sinner (ITA) Carlos Alcaraz (ESP) Alexander Zverev (GER) Taylor Fritz (USA) Ben Shelton (USA) Holger Rune (DEN) Lorenzo Musetti (ITA) Alex de Minaur (AUS) Andrey Rublev (RUS) Casper Ruud (NOR) Frances Tiafoe (USA) Daniil Medvedev (RUS) Tommy Paul (USA) Karen Khachanov (RUS) Flavio Cobolli (ITA) Jakub Mensik (CZE) Alejandro Davidovich Fokina (ESP) Arthur Fils (FRA) Francisco Cerundolo (ARG) Ugo Humbert (FRA) Tomas Machac (CZE) Alexei Popyrin (AUS) Jiri Lehecka (CZE) Felix Auger-Aliassime (CAN) Stefanos Tsitsipas (GRE) Denis Shapovalov (CAN) Tallon Griekspoor (NED) Brandon Nakashima (USA) Alex Michelsen (USA) Luciano Darderi (ITA) Gabriel Diallo (CAN) Lorenzo Sonego (ITA)

ATP Cincinnati: gli italiani presenti

Dei cinque italiani tra le teste di serie abbiamo già parlato sopra, ma oltre a questi, in main draw, ci saranno anche Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci. Quanto, invece, alle qualificazioni, avremo due rappresentanti che andranno a caccia dell’accesso al tabellone principale. In primis Luca Nardi, forza n° 6 del seeding, che se la vedrà subito con la wild card Aidan Mayo e, se dovesse vincere, troverebbe uno tra Alibek Kachmazov ed Alexander Blockx. Matteo Gigante, n° 21, giocherà contro Patrick Kypson e in seguito, in caso di successo, con il vincente di Aleksandar Vukic-Murphy Cassone.

ATP Cincinnati: le informazioni sul sorteggio

Il sorteggio del tabellone del Cincinnati Open 2025 si svolgerà in due momenti separati tra maschile e femminile. Per quanto concerne gli uomini, che sono il tema di questo articolo, si terrà nella giornata di martedì 5 agosto alle ore 15 locali (le ore 21:00 italiane). Al momento non è prevista una diretta tv o streaming dell’evento, sebbene nel recente passato le pagine social del torneo abbiano fornito prontamente aggiornamenti. Il regolamento del sorteggio è sempre il solito. Prima verranno posizionate le teste di serie n° 1 e 2, in seguito la 3 e la 4, che potrebbero finire sia nella parte alta che in quella bassa (una per lato del tabellone). E poi si procede: dalla 5 alla 8, dalla 9 alla 16, dalla 17 alla 24 e dalla 25 alla 32.

ATP Cincinnati: il programma al maschile

Giovedì 7 agosto: primo turno singolare maschile (dalle ore 17:00 italiane)

Venerdì 8 agosto: primo turno singolare maschile (dalle ore 17:00 italiane)

Sabato 9 agosto: primo e secondo turno singolare maschile (dalle ore 17:00 italiane)

Domenica 10 agosto: secondo turno singolare maschile (dalle ore 17:00 italiane)

Lunedì 11 agosto: terzo turno singolare maschile (dalle ore 17:00 italiane)

Martedì 12 agosto: terzo turno singolare maschile (dalle ore 17:00 italiane)

Mercoledì 13 agosto: quarto turno singolare maschile (dalle ore 17:00 italiane)

Giovedì 14 agosto: quarti di finale singolare maschile (dalle ore 17:00 italiane)

Venerdì 15 agosto: quarti di finale singolare maschile (dalle ore 17:00 italiane)

Sabato 16 agosto: semifinali singolare maschile (dalle ore 17:00 italiane)

Lunedì 18 agosto: finale singolare maschile (orario da definire)