ATP Cincinnati, il percorso di Sinner: Musetti ai quarti, Fritz, Rune o Tiafoe in semifinale

Jannik Sinner sta per tornare in campo. Al Cincinnati Open, ATP Masters 1000 alla sua 124esima edizione per quanto riguarda il singolare maschile, il numero uno al mondo è pronto a difendere il titolo conquistato nel 2024. Dopo circa quattro settimane dal successo maturato in quel di Wimbledon, il 23enne di Sesto Pusteria si sta preparando sui campi in cemento del Lindner Family Tennis Garden, sui quali esordirà nei prossimi giorni direttamente al secondo turno, grazie a un bye riservato a tutte le 32 teste di serie (5 sono azzurre, non era mai successo a livello 1000).

Al debutto il tennista altoatesino se la vedrà con il ceco Vit Kopriva o con un qualificato. Il terzo turno potrebbe mettergli di fronte il canadese Gabriel Diallo, sempre se quest’ultimo supererà all’esordio il vincente tra Sebastian Baez e David Goffin. Agli ottavi, invece, Jannik potrebbe andare in rotta di collisione con lo statunitense Tommy Paul, 13esimo favorito del seeding. Altri nomi papabili potrebbero essere quelli di Tomas Machac, Jordan Thompson o Nicolas Jarry.

Ai quarti, poi, possibile un derby con Lorenzo Musetti, ottava testa coronata del tabellone. Se il carrarino non riuscisse a spingersi sino al turno dei migliori otto, i più probabili candidati per raggiungerlo da quel lato del tabellone sarebbero Casper Ruud, Felix Auger-Aliassime e Stefanos Tsitsipas. In semifinale, ecco Taylor Fritz, quarta forza del seeding statunitense. Se il numero uno americano non dovesse arrivare al penultimo atto, Holger Rune, Frances Tiafoe (già sfidato in finale nel 2024) e Flavio Cobolli sarebbero le teste di serie più alte in quella zona. Infine, nel match valevole per il titolo, Carlos Alcaraz, Sascha Zverev, Ben Shelton o Alex de Minaur potrebbero stagliarsi di fronte al numero uno del mondo.

L’eventuale percorso di Jannik Sinner a Cincinnati