ATP Cincinnati, qualificazioni: esordio vincente per Nardi, subito out Gigante

Sono iniziate nella giornata di martedì 5 agosto – sui campi del rinnovatissimo Lindner Family Tennis Center – le qualificazioni di un’edizione storica del Cincinnati Open, con due italiani impegnati nell’esordio del tabellone cadetto ATP. Luca Nardi (21 anni, numero 97 del ranking mondiale e testa di serie numero 6 delle ‘quali’), che, a causa di un piccolo infortunio, non scendeva in campo dal primo turno di Wimbledon (quando venne eliminato dal futuro campione Jannik Sinner), ha superato brillantemente il proprio match di esordio, imponendosi per 6-3 6-2 in un’ora e 29 minuti di gioco sulla wild card statunitense Aidan Mayo (22 anni, numero 285 del mondo, rovescio a una mano ma risposta bimane). Luca ha perso una sola volta la battuta, sul 3 a 1 del primo set, rimettendo però immediatamente a posto le cose nel gioco successivo: nel secondo parziale, invece, il pesarese ha faticato ben oltre l’apparenza del punteggio, vincendo cinque game ai vantaggi e chiudendo la pratica al secondo match point. Mercoledì, nella giornata del suo 22esimo compleanno, affronterà il giovane belga Alexander Blockx (20 anni, numero 121 al mondo), che ha approfittato del ritiro di Kachmazov dopo pochi minuti di gioco: considerando lo stato di forma di Blockx – che ha da poco messo la firma sul proprio best ranking – servirà la migliore versione di Luca degli ultimi mesi per staccare il biglietto per il tabellone principale.

Niente da fare, invece, per Matteo Gigante (23 anni, numero 125 ATP): il romano è incappato nella più classica delle giornate storte ed è stato subito eliminato dalla wild card statunitense Patrick Kypson (25 anni, numero 213 del ranking mondiale) con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e 16 minuti di match. Kypson è fuggito immediatamente nel punteggio in entrambi i set e non ha mai perso la battuta nell’arco di tutto l’incontro, controllando senza problemi il vantaggio: al turno decisivo se la vedrà con il vincente della sfida tra Vukic e Cassone.

LE ALTRE PARTITE- Nel corso della prima parte della giornata di Cincinnati hanno conquistato l’accesso al turno decisivo delle qualificazioni anche Basilashvili (6-4 4-6 7-6 con Eubanks), il giovane spagnolo Landaluce (6-4 3-6 7-6 a Garin), il talento giapponese Mochizuki (3-6 6-3 6-4 a Bagnis), e poi, ancora, Mannarino (6-1 6-1 a Krueger), Shevchenko (7-6 6-7 6-3 con Zink), il redivivo Lloyd Harris (7-6 4-6 7-6 con Spizzirri) e anche Galan (7-5 6-2 a Daniel). Sono stati invece subito eliminati Juan Manuel Cerundolo e Pablo Carreno Busta: Cerundolo – non esattamente uno specialista dei campi in cemento – ha perso nettamente con Coleman Wong (6-2 6-3) mentre Carreno Busta si è arreso allo svizzero Leandro Riedi (7-6 6-4), in tabellone grazie al ranking protetto.