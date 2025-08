US Open paperone degli Slam: il prize money 2025 sarà il più ricco di sempre

Lo sport, il tennis nella fattispecie, è sempre maggiormente proiettato verso una dimensione caratterizzata dall’opulenza economica. I quattro tornei del grande Slam rappresentano l’apice sia in termini di blasone, ma soprattutto per quel che potrebbe essere il prize money incassato. Ragion per cui per tanti giocatori che orbitano nel sottobosco fare un grande risultato in uno Slam avrebbe il sapore del jackpot. Il Master 1000 di Cincinnati, sorteggiato il tabellone, è il gustoso antipasto per quello che si prepara ad essere lo US Open più ricco di sempre, oltre ad essere il più remunerativo in senso assoluto.

L’ultimo Major dell’anno riesce nell’impresa di auto superarsi, considerando che anche nella scorsa annata deteneva il primato con 75 milioni di dollari di montepremi, quasi 64 milioni di euro. Nell’edizione del 2025 la vetta toccata arriverà alla sbalorditiva cifra di 90 milioni di dollari, ovvero più di 77 milioni di euro. Calcolatrice alla mano, un incremento del 20%. Gli eventuali successori di Jannik Sinner, campione in carica a scapito di Taylor Fritz nella finale dello scorso anno, e di Aryna Sabalenka intascheranno 5 milioni di dollari a fronte dei 3.6 guadagnati dall’azzurro e dalla bielorussa.

Nonostante la differenza tra gli introiti del vincitore e chi sbarca al primo turno sia abissale, già prendere parte al main draw di Flushing Meadows significherebbe un apporto gradito al conto in banca di alcuni tennisti con 110.000 dollari incassati. Altra interessante novità per quanto riguarda i compensi sarà relativa al doppio maschile, femminile e misto: per la prima volta New York metterà a disposizione delle coppie vincitrici un milione di dollari.

New York si conferma, quindi, con grande distacco lo Slam più remunerativo con Wimbledon in seconda piazza con 62 milioni di euro, quasi 3 milioni e mezzo per il campione mentre un’uscita al primo turno è valsa 75.000€. Dopo Londra c’è Melbourne con più di 58 milioni di euro di prize money totale. Vincere l’Australian Open comporta un’entrata di poco superiore ai 2 milioni di euro, essere tra i 128 del tabellone quasi 80.000€. Chiude la classifica il Roland Garros con 56.352.000, con due milioni e mezzo per chi solleva il trofeo sul Philippe Chatrier mentre l’ingresso nel tabellone centrale frutta 78.000€.

Il montepremi dello US Open 2025 (da usopen.org):

Men’s & Women’s Singles Main Draw

Champion: $5,000,000

Runner-Up: $2,500,000

Semifinalists: $1,260,000

Quarterfinalists: $660,000

Round of 16: $400,000

Round of 32: $237,000

Round of 64: $154,000

Round of 128: $110,000

Men’s & Women’s Doubles Main Draw (per team)

Champions: $1,000,000

Runners-Up: $500,000

Semifinalists: $250,000

Quarterfinalists: $125,000

Round of 16: $75,000

Round of 32: $45,000

Round of 64: $30,000

Mixed Doubles (per team)

Champions: $1,000,000

Runners-Up: $400,000

Semifinalists: $200,000

Quarterfinalists: $100,000

Round of 16: $20,000

Men’s & Women’s Singles Qualifying