ATP Cincinnati, il tabellone: Musetti nel quarto di Sinner, Alcaraz con Zverev

In una prima metà di agosto fatta di incastri tra tornei, il Cincinnati Open si prepara ad apire le porte ai migliori tennisti al mondo, per la 124esima edizione a livello maschile, da giovedì 7 a lunedì 18 agosto, giornata dedicata alla finale delle finali. In Ohio il torneo 1000 combined su cemento, che quest’anno si è rifatto il look, ospiterà il rientro in campo dei primi due tennisti al mondo: Jannik Sinner, campione uscente, e Carlos Alcaraz, rispettivamente prima e seconda testa di serie. I due non scendono in campo per un match ufficiale dalla finale giocata l’uno contro l’altro a Wimbledon. A Cincinnati, presso il Lindner Family Tennis Garden, saranno dunque i favoriti in un tabellone che non vedrà ai nastri di partenza, tra gli altri, Novak Djokovic, Jack Draper e Matteo Berrettini.

Quantomeno, il seeding statunitense avrà per la prima volta nella storia cinque teste di serie azzurre (non era mai successo a livello 1000 e Slam), che potranno dunque usufruire di un bye al primo turno: il già citato Jannik Sinner (n. 1), Lorenzo Musetti (n. 8), Flavio Cobolli (n. 15), Luciano Darderi (n. 30) e Lorenzo Sonego (n. 32). Ma anche Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci saranno ai nastri di partenza del 1000 a stelle e strisce, nel quale inizieranno però la loro corsa dal primo turno. Luca Nardi e Matteo Gigante, invece, proveranno a superare i due turni di qualificazione per ottenere un posto nel main draw.

Primi turni degli italiani

[1] J. Sinner bye, poi vs Kopriva/Q

[8] L. Musetti bye, poi vs Arnaldi/Bonzi

[15] F. Cobolli bye, poi vs Nishioka/Q

[29] L. Darderi bye, poi vs Munar/Comesana

[31] L. Sonego bye, poi vs Bergs/Fearnley

M. Arnaldi vs Bonzi (poi eventualmente [8] L. Musetti)

M. Bellucci vs Dzumhur (poi eventualmente [2] C. Alcaraz)

Ottavi teorici

[1] J. Sinner – [13] T. Paul

[11] C. Ruud – [8] L. Musetti

[4] T. Fritz – [15] F. Cobolli

[10] F. Tiafoe – [7] H. Rune



[5] B. Shelton – [12] D. Medvedev

[14] K. Khachanov – [3] A. Zverev

[6] A. de Minaur – [9] A. Rublev

[16] J. Mensik – [2] C. Alcaraz

Informazioni sul torneo

Tabellone a 96 giocatori (32 teste di serie con un bye al primo turno)

78 giocatori entrati per accettazione diretta

12 qualificati

5 wild card

1 entrato con il protected ranking

Punti e Montepremi

Primo turno: 10 // $23,760

Secondo turno: 30 // $35,260

Terzo turno: 50 // $60,400

Ottavi: 100 // $103,225

Quarti: 200 // $189,075

Semifinale: 400 // $332,160

Finale: 650 // $597,890

Vincitore: 1000 // $1,124,380

Montepremi totale: $9.193.540

Record del torneo

Maggior numero di titoli in singolare: Roger Federer (7)

Campione più anziano: Novak Djokovic (36 anni nel 2023)

Campione più giovane: Boris Becker (17 anni nel 1985)

Campione con la classifica più bassa: Borna Coric (n.152 nel 2022)

Ultimo campione statunitense: Andy Roddick (2006)

Maggior numero di partite vinte: Roger Federer (47)