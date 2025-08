WTA Montreal, quarti a senso unico: Tauson regola Keys, Osaka travolge Svitolina

Da Montreal, il nostro inviato

La seconda giornata con la sola sessione serale del torneo ha perfezionato le semifinali all’Omnium Banque Nationale presentée par Rogers di Montreal. Con un IGA Stadium e ground circostanti pieni di gente che si godevano una stupenda fine di giornata nell’estate canadese (sole, 24 gradi e solo un alito di vento), Clara Tauson e Naomi Osaka hanno conquistato un posto nella seconda semifinale del torneo che mercoledì sera seguirà il match più attesto dal pubblico di casa, ovvero quello tra Victoria Mboko ed Elena Rybakina.

Nel primo match della giornata una Madison Keys decisamente in giornata “no” non ha potuto fare molto contro Clara Tauson che, nonostante abbia appreso della morte di suo nonno in Danimarca nel corso delle ultime ore, è riuscita a esprimere il tennis solido e lineare degli ultimi giorni controllando con grande autorità i propri turni di battuta (3 palle break salvate su 3, due delle quali nel game d’apertura) e approfittando dei tanti errori di Keys (ben 27).

Dopo una breve pausa per rifornirsi di birra e “poutine” (il piatto tipico di Montreal con patatine fritte, formaggio fuso e salsa dell’arrosto – 1300 calorie a porzione), il pubblico del Canadian Open ha assistito alla migliore versione post-gravidanza di Naomi Osaka che ha liquidato in appena 67 minuti Elina Svitolina, encomiabile nel suo tentativo di rimanere aggrappata al match ma decisamente sopraffatta dal servizio (82% di punti sulla prima) e dai colpi della sua avversaria.

[16] C. Tauson b. [6] M. Keys 6-1 6-4

L’inizio del match è apparso buono per la campionessa dell’Open d’Australia, che approfittando di un’uscita dai blocchi un po’ difficoltosa per Tauson si è procurata due chance di break nel game di apertura. Sfumate quelle, il primo set si è trasformato in un assolo della giocatrice danese, che in soli 28 minuti ha incamerato il primo set con il punteggio di 6-1. Keys ha iniziato a infilare errori su errori da fondocampo, senza riuscire a trovare il bandolo della matassa negli scambi, e la durata del set avrebbe potuto anche essere minore se non ci fosse stata un’interruzione di oltre cinque minuti sul 4-1 a causa di un’emergenza medica sugli spalti. Ben 14 gli errori gratuiti da parte di Keys nel primo set, oltre a 11 errori forzati causati dalla pressione di Tauson da fondocampo.

Secondo set che inizia esattamente come il primo: Keys non riesce a tenere il palleggio e Tauson appare perfettamente a suo agio. Dopo aver rimontato da 15-40 a 40-40 nel primo game grazie alla battuta, quella stessa battuta la abbandona nel momento più importante costringendola a cedere il servizio per la terza volta consecutiva con un doppio fallo.

Due game più tardi l’americana beneficia di un paio di errori di Tauson per tenere il servizio a zero e interrompere la serie negativa di sette giochi consecutivi, ma la montagna da scalare è decisamente alta. Sulla sua battuta Madison inizia a trovare qualche schema efficace per aprire il campo, ma in risposta davvero non ce la fa a scalfire la corazza di Tauson che è abilissima a trovare le direzioni giuste soprattutto sulla prima.

Sul 2-3 Keys intravede un po’ di luce in fondo al tunnel e arriva a parità grazie a due doppi falli dell’avversaria, ma due gratuiti di diritto la fanno ripiombare nel buio. Le cose sembrano precipitare quando si trova 2-4 0-30, tuttavia un errore di diritto dell’avversaria sulla palla del 2-5 la tiene aggrappata al match. La statunitense trova qualche risposta, torna a parità e si procura addirittura una palla del 4-4 su cui però sbaglia un diritto in corsa molto difficile. Tauson tiene un game di servizio molto duro portandosi a un game dalla vittoria, mentre Keys appare sempre più in palla.

Tauson va a servire per il match e non trema, tiene il servizio a zero e avanza alla sua seconda semifinale di un WTA 1000 dopo quella dell’inverno scorso a Dubai.

Naomi Osaka – Montreal 2025 (foto Florin Baltatoiu)

N. Osaka b. [10] E. Svitolina 6-2 6-2

Svitolina inizia il match cercando di impostare i palleggi sulle diagonali per poi accelerare sul lungolinea, ma Osaka appare in palla e riesce a tenere il ritmo piuttosto alto e la sua potenza di fuoco è superiore a quella dell’avversaria. Naomi trova il break alla prima occasione possibile nel quarto game e scappa subito sul 3-1. La prima della nipponica fa male, sui palleggi sembra sempre riuscire a trovare l’angolo vincente e il punteggio si allunga con un secondo break sul 5-1. Svitolina accelera ancora di più, cerca l’angolo senza palleggiare prima e i rischi aumentano, così come le ricompense. Spostata maggiormente Osaka commette qualche errore in più e Svitolina recupera uno dei due break di vantaggio.

La fine del set però è rimandata di poco: Svitolina commette un doppio fallo, salva un primo set point sul 15-40 con uno splendido rovescio incrociato, ma sul successivo rovescio in rete si perfeziona il 6-2 in 36 minuti.

All’inizio del secondo parziale Svitolina trova un paio di buoni game di servizio con i quali riesce a tenere la scia dell’avversaria, che però continua a martellare con la prima di servizio (89% di punti con la prima nel set iniziale) e conduce le danze nello scambio da fondo. Sul 2-3 l’ucraina si porta 30-0 sul proprio turno di battuta, poi però commette tre errori che fanno arrivare Osaka a palla break. Sulla prima annulla con coraggio, ma sul secondo il gratuito di diritto in arretramento arriva il break che di fatto chiude il match. Con una striscia di 10 punti consecutivi Naomi Osaka completa il 6-2 6-2 che le regala la quinta vittoria consecutiva per la prima volta sul WTA Tour da tre anni a questa parte e avanza alla semifinale che la fa rientrare nelle Top 30 e le consegna una quasi certa testa di serie per lo US Open.