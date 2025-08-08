Jannik Sinner è ufficialmente qualificato alle Nitto ATP Finals

See you in Turin, defending champ 🤩



Jannik Sinner has qualified for the #NittoATPFinals once again 🙌 pic.twitter.com/txJ6AC8I1O — ATP Tour (@atptour) August 8, 2025

The king is back in town. Era ufficiale al 99,9% e ora è arrivato anche quello 0,1 a determinare la certezza assoluta: Jannik Sinner torna a Torino. Il n. 1 del mondo infatti, a seguito dei risultati dell’Open del Canada, è il secondo giocatore (dopo Carlos Alcaraz) a staccare il pass per Torino.

Finalista nel 2023, Sinner è il campione in carica – imbattuto – del torneo dei Maestri, che come da tradizione racchiude gli 8 migliori giocatori dell’anno e che per il momento vede già qualificati i due nettamente più forti. A tre mesi dall’inizio del torneo – e con altri tre mesi lontano dal circuito – Jannik torna ai piedi della Mole avendo giocato solamente 5 tornei (facendo 4 finali e vincendo due Slam su tre) per il terzo anno consecutivo. Restano dunque sei i posti disponibili, con Musetti che ad oggi sarebbe il primo degli esclusi.