ATP

Jannik Sinner è ufficialmente qualificato alle Nitto ATP Finals

Il n. 1 del mondo tornerà a Torino per il terzo anno consecutivo dopo la finale del 2023 e il titolo del 2024. L'azzurro e Alcaraz i primi due qualificati ufficiali, Musetti 9° nella race

By Giovanni Pelazzo
1 Min Read
Jannik Sinner - Nitto ATP Finals 2024 Torino (Foto Giampiero Sposito)


📣 Guarda l'ATP Masters 1000 Toronto e il WTA 1000 di Montreal in esclusiva streaming su NOW

The king is back in town. Era ufficiale al 99,9% e ora è arrivato anche quello 0,1 a determinare la certezza assoluta: Jannik Sinner torna a Torino. Il n. 1 del mondo infatti, a seguito dei risultati dell’Open del Canada, è il secondo giocatore (dopo Carlos Alcaraz) a staccare il pass per Torino.

Finalista nel 2023, Sinner è il campione in carica – imbattuto – del torneo dei Maestri, che come da tradizione racchiude gli 8 migliori giocatori dell’anno e che per il momento vede già qualificati i due nettamente più forti. A tre mesi dall’inizio del torneo – e con altri tre mesi lontano dal circuito – Jannik torna ai piedi della Mole avendo giocato solamente 5 tornei (facendo 4 finali e vincendo due Slam su tre) per il terzo anno consecutivo. Restano dunque sei i posti disponibili, con Musetti che ad oggi sarebbe il primo degli esclusi.

Tabelloni ATP / WTA | RASSEGNA STAMPA FREE | ⚠️ Iscriviti alla newsletter

✍️ PUOI COMMENTARE GLI ARTICOLI SCORRENDO LA PAGINA DOPO I BANNER

Grazie per la comprensione, la pubblicità ci aiuta a sopravvivere ⤵️
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

Roger Federer - Halle 2023 (Twitter @atptour)
44 candeline per King Roger Federer, il tennista che ha fatto dell’estetica il suo stile di vita
Personaggi
ATP Toronto, il fair play scherzoso di Shelton: “Un’altra prima, perché no, è Natale!” [VIDEO]
ATP
WTA Montreal, Osaka: “Mi sono dimenticata di congratularmi con Mboko, ha giocato benissimo”
Interviste
ATP Toronto, il primo rintocco di Big Ben Shelton: è lui il terzo incomodo tra Sinner e Alcaraz?
ATP