Ranking ATP, Shelton supera Djokovic e vede Torino. Khachanov si avvicina alla top 10

Si è chiuso col successo di Ben Shelton su Karen Khachanov in rimonta il Masters 1000 di Toronto che ha permessa ad entrambi di guadagnare importanti posizioni nel ranking. Lo statunitense ha infatti superato Novak Djokovic piazzandosi al sesto posto (best ranking) mentre il russo si è portato a 45 punti dalla decima posizione occupata da Lorenzo Musetti in virtù del +4 fatto in classifica, superando tra gli altri Casper Ruud e Daniil Medvedev. I tennisti che nel circuito maschile hanno maggiormente incrementato la propria posizione all’interno della top 100 sono stati Alexei Popyrin e James Duckworth, entrambi +7 e rispettivamente ora al 19esimo e al 99esimo posto.
|Posizione
|Tennista
|Nazionalità
|Variazione
|Punti
|1
|Jannik Sinner
|ITA
|0
|12030
|2
|Carlos Alcaraz
|ESP
|0
|8590
|3
|Alexander Zverev
|GER
|0
|6380
|4
|Taylor Fritz
|USA
|0
|5525
|5
|Jack Draper
|GBR
|0
|4650
|6
|Ben Shelton
|USA
|+1
|4320
|7
|Novak Djokovic
|SER
|-1
|4130
|8
|Alex de Minaur
|AUS
|0
|3480
|9
|Holger Rune
|DEN
|0
|3340
|10
|Lorenzo Musetti
|ITA
|0
|3235
|11
|Andrey Rublev
|RUS
|0
|3210
|12
|Karen Khachanov
|RUS
|+4
|3190
|13
|Casper Ruud
|NOR
|0
|2995
|14
|Frances Tiafoe
|USA
|-2
|2890
|15
|Daniil Medvedev
|RUS
|-1
|2760
|16
|Tommy Paul
|USA
|-1
|2610
|17
|Jakub Mensik
|CZE
|+1
|2396
|18
|Alejandro Davidovich Fokina
|ESP
|+1
|2275
|19
|Alexei Popyrin
|AUS
|+7
|2250
|20
|Arthur Fils
|FRA
|+1
|2180
Ranking ATP, gli italiani: ben nove in top 100
Il tennis italiano continua a volare, piazzando in media quasi un tennista ogni 10 posizioni tra i primi 100: sono nove infatti gli Azzurri nella top 100 del ranking ATP. Francesco Maestrelli (158 al mondo) ha guadagnato 20 posizioni mentre Andrea Pellegrino ne ha perse 11 ed è ora 139.
|Posizione
|Tennista
|Nazionalità
|Variazione
|Punti
|1
|Jannik Sinner
|ITA
|0
|12030
|10
|Lorenzo Musetti
|ITA
|0
|3235
|22
|Flavio Cobolli
|ITA
|-5
|2155
|34
|Luciano Darderi
|ITA
|+1
|1404
|36
|Lorenzo Sonego
|ITA
|+2
|1321
|37
|Matteo Arnaldi
|ITA
|+4
|1315
|59
|Matteo Berrettini
|ITA
|-2
|975
|74
|Mattia Bellucci
|ITA
|-2
|840
|98
|Luca Nardi
|ITA
|-1
|655
|118
|Francesco Passaro
|ITA
|0
|524
|126
|Matteo Gigante
|ITA
|-1
|490
|139
|Andrea Pellegrino
|ITA
|-11
|452
|158
|Francesco Maestrelli
|ITA
|+20
|358
|230
|Federico Cinà
|ITA
|-7
|245
|233
|Stefano Travaglia
|ITA
|-5
|243
|271
|Giulio Zeppieri
|ITA
|+5
|197
|293
|Marco Cecchinato
|ITA
|-6
|178
|301
|Lorenzo Giustino
|ITA
|-3
|170
|309
|Andrea Vavassori
|ITA
|-1
|163
|315
|Jacopo Berrettini
|ITA
|+4
|158
Race Finals: Shelton è quarto, Musetti nono
Pochi cambiamenti per quanto riguarda la corsa alle ATP Finals di Torino ad eccezione del balzo di Ben Shelton in quarta posizione. L’unico altro scambio di posizione da segnalare nei primi 20 è quello tra Alexander Bublik e Tommy Paul con il kazako che ha superato l’americano piazzandosi 14esimo. Ricordiamo che ad oggi l’unico certo della sua presenza a Torino è Carlos Alcaraz.
|Posizione
|Tennista
|Nazionalità
|Variazione
|Punti
|1
|Carlos Alcaraz (Q)
|ESP
|0
|7550
|2
|Jannik Sinner
|ITA
|0
|6010
|3
|Alexander Zverev
|GER
|0
|3690
|4
|Ben Shelton
|USA
|0
|3420
|5
|Novak Djokovic
|SER
|0
|3380
|6
|Taylor Fritz
|USA
|0
|2975
|7
|Jack Draper
|GBR
|0
|2940
|8
|Alex de Minaur
|AUS
|0
|2745
|9
|Lorenzo Musetti
|ITA
|0
|2670
|10
|Casper Ruud
|NOR
|0
|2235
|11
|Alejandro Davidovich Fokina
|ESP
|0
|2090
|12
|Karen Khachanov
|RUS
|0
|2070
|13
|Andrey Rublev
|RUS
|0
|2020
|14
|Alexander Bublik
|KAZ
|+1
|1970
|15
|Tommy Paul
|USA
|-1
|1960
|16
|Holger Rune
|DEN
|0
|1950
|17
|Jakub Mensik
|CZE
|0
|1940
|18
|Francisco Cerundolo
|ARG
|0
|1885
|19
|Daniil Medvedev
|RUS
|0
|1760
|20
|Flavio Cobolli
|ITA
|0
|1760