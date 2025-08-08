Ranking ATP, Shelton supera Djokovic e vede Torino. Khachanov si avvicina alla top 10

Si è chiuso col successo di Ben Shelton su Karen Khachanov in rimonta il Masters 1000 di Toronto che ha permessa ad entrambi di guadagnare importanti posizioni nel ranking. Lo statunitense ha infatti superato Novak Djokovic piazzandosi al sesto posto (best ranking) mentre il russo si è portato a 45 punti dalla decima posizione occupata da Lorenzo Musetti in virtù del +4 fatto in classifica, superando tra gli altri Casper Ruud e Daniil Medvedev. I tennisti che nel circuito maschile hanno maggiormente incrementato la propria posizione all’interno della top 100 sono stati Alexei Popyrin e James Duckworth, entrambi +7 e rispettivamente ora al 19esimo e al 99esimo posto.

Posizione Tennista Nazionalità Variazione Punti 1 Jannik Sinner ITA 0 12030 2 Carlos Alcaraz ESP 0 8590 3 Alexander Zverev GER 0 6380 4 Taylor Fritz USA 0 5525 5 Jack Draper GBR 0 4650 6 Ben Shelton USA +1 4320 7 Novak Djokovic SER -1 4130 8 Alex de Minaur AUS 0 3480 9 Holger Rune DEN 0 3340 10 Lorenzo Musetti ITA 0 3235 11 Andrey Rublev RUS 0 3210 12 Karen Khachanov RUS +4 3190 13 Casper Ruud NOR 0 2995 14 Frances Tiafoe USA -2 2890 15 Daniil Medvedev RUS -1 2760 16 Tommy Paul USA -1 2610 17 Jakub Mensik CZE +1 2396 18 Alejandro Davidovich Fokina ESP +1 2275 19 Alexei Popyrin AUS +7 2250 20 Arthur Fils FRA +1 2180

Ranking ATP, gli italiani: ben nove in top 100

Il tennis italiano continua a volare, piazzando in media quasi un tennista ogni 10 posizioni tra i primi 100: sono nove infatti gli Azzurri nella top 100 del ranking ATP. Francesco Maestrelli (158 al mondo) ha guadagnato 20 posizioni mentre Andrea Pellegrino ne ha perse 11 ed è ora 139.

Posizione Tennista Nazionalità Variazione Punti 1 Jannik Sinner ITA 0 12030 10 Lorenzo Musetti ITA 0 3235 22 Flavio Cobolli ITA -5 2155 34 Luciano Darderi ITA +1 1404 36 Lorenzo Sonego ITA +2 1321 37 Matteo Arnaldi ITA +4 1315 59 Matteo Berrettini ITA -2 975 74 Mattia Bellucci ITA -2 840 98 Luca Nardi ITA -1 655 118 Francesco Passaro ITA 0 524 126 Matteo Gigante ITA -1 490 139 Andrea Pellegrino ITA -11 452 158 Francesco Maestrelli ITA +20 358 230 Federico Cinà ITA -7 245 233 Stefano Travaglia ITA -5 243 271 Giulio Zeppieri ITA +5 197 293 Marco Cecchinato ITA -6 178 301 Lorenzo Giustino ITA -3 170 309 Andrea Vavassori ITA -1 163 315 Jacopo Berrettini ITA +4 158

Race Finals: Shelton è quarto, Musetti nono

Pochi cambiamenti per quanto riguarda la corsa alle ATP Finals di Torino ad eccezione del balzo di Ben Shelton in quarta posizione. L’unico altro scambio di posizione da segnalare nei primi 20 è quello tra Alexander Bublik e Tommy Paul con il kazako che ha superato l’americano piazzandosi 14esimo. Ricordiamo che ad oggi l’unico certo della sua presenza a Torino è Carlos Alcaraz.