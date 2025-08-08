Ranking

Ranking ATP, Shelton supera Djokovic e vede Torino. Khachanov si avvicina alla top 10

Shelton vola altissimo con il sesto posto nel ranking e il quarto nella race verso le Finals di Torino. Il russo in pressing su Musetti

By Christian Attanasio
5 Min Read
Ben Shelton - ATP Toronto 2025
Ben Shelton - ATP Toronto 2025 (foto X @NBOtoronto)


Si è chiuso col successo di Ben Shelton su Karen Khachanov in rimonta il Masters 1000 di Toronto che ha permessa ad entrambi di guadagnare importanti posizioni nel ranking. Lo statunitense ha infatti superato Novak Djokovic piazzandosi al sesto posto (best ranking) mentre il russo si è portato a 45 punti dalla decima posizione occupata da Lorenzo Musetti in virtù del +4 fatto in classifica, superando tra gli altri Casper Ruud e Daniil Medvedev. I tennisti che nel circuito maschile hanno maggiormente incrementato la propria posizione all’interno della top 100 sono stati Alexei Popyrin e James Duckworth, entrambi +7 e rispettivamente ora al 19esimo e al 99esimo posto.

Sezioni
Ranking ATP, gli italiani: ben nove in top 100Race Finals: Shelton è quarto, Musetti nono
PosizioneTennistaNazionalitàVariazionePunti
1Jannik SinnerITA012030
2Carlos AlcarazESP08590
3Alexander ZverevGER06380
4Taylor FritzUSA05525
5Jack DraperGBR04650
6Ben SheltonUSA+14320
7Novak DjokovicSER-14130
8Alex de MinaurAUS03480
9Holger RuneDEN03340
10Lorenzo MusettiITA03235
11Andrey RublevRUS03210
12Karen KhachanovRUS+43190
13Casper RuudNOR02995
14Frances TiafoeUSA-22890
15Daniil MedvedevRUS-12760
16Tommy PaulUSA-12610
17Jakub MensikCZE+12396
18Alejandro Davidovich FokinaESP+12275
19Alexei PopyrinAUS+72250
20Arthur FilsFRA+12180

Ranking ATP, gli italiani: ben nove in top 100

Il tennis italiano continua a volare, piazzando in media quasi un tennista ogni 10 posizioni tra i primi 100: sono nove infatti gli Azzurri nella top 100 del ranking ATP. Francesco Maestrelli (158 al mondo) ha guadagnato 20 posizioni mentre Andrea Pellegrino ne ha perse 11 ed è ora 139.

PosizioneTennistaNazionalitàVariazionePunti
1Jannik SinnerITA012030
10Lorenzo MusettiITA03235
22Flavio CobolliITA-52155
34Luciano DarderiITA+11404
36Lorenzo SonegoITA+21321
37Matteo ArnaldiITA+41315
59Matteo BerrettiniITA-2975
74Mattia BellucciITA-2840
98Luca NardiITA-1655
118Francesco PassaroITA0524
126Matteo GiganteITA-1490
139Andrea PellegrinoITA-11452
158Francesco MaestrelliITA+20358
230Federico CinàITA-7245
233Stefano TravagliaITA-5243
271Giulio ZeppieriITA+5197
293Marco CecchinatoITA-6178
301Lorenzo GiustinoITA-3170
309Andrea VavassoriITA-1163
315Jacopo BerrettiniITA+4158

Race Finals: Shelton è quarto, Musetti nono

Pochi cambiamenti per quanto riguarda la corsa alle ATP Finals di Torino ad eccezione del balzo di Ben Shelton in quarta posizione. L’unico altro scambio di posizione da segnalare nei primi 20 è quello tra Alexander Bublik e Tommy Paul con il kazako che ha superato l’americano piazzandosi 14esimo. Ricordiamo che ad oggi l’unico certo della sua presenza a Torino è Carlos Alcaraz.

PosizioneTennistaNazionalitàVariazionePunti
1Carlos Alcaraz (Q)ESP07550
2Jannik SinnerITA06010
3Alexander ZverevGER03690
4Ben SheltonUSA03420
5Novak DjokovicSER03380
6Taylor FritzUSA02975
7Jack DraperGBR02940
8Alex de MinaurAUS02745
9Lorenzo MusettiITA02670
10Casper RuudNOR02235
11Alejandro Davidovich FokinaESP02090
12Karen KhachanovRUS02070
13Andrey RublevRUS02020
14Alexander BublikKAZ+11970
15Tommy PaulUSA-11960
16Holger RuneDEN01950
17Jakub MensikCZE01940
18Francisco CerundoloARG01885
19Daniil MedvedevRUS01760
20Flavio CobolliITA01760

