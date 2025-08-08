Novità Sabalenka: ingaggiato Max Mirnyi per Cincinnati e US Open

Aryna Sabalenka ha deciso di assumere Max Mirnyi come “consulente” in vista dei prossimi tornei di Cincinnati e New York: la numero 1 del circuito mondiale dopo la delusione della semifinale di Wimbledon ha deciso di concedersi una pausa dal circuito, definendosi “esausta fin dal Roland Garros” e dichiarando di voler gestire con saggezza i propri impegni, in modo tale da prevenire eventuali di natura fisica. Dopo essersi concessa qualche giorno di meritata vacanza Sabelenka ha ripreso gli allenamenti con il suo team, che però presentava una grossa novità, e torniamo proprio a Mirnyi: l’ex tennista bielorusso, connazionale di Aryna, si unirà così al team come consulente, affiancando lo storico allenatore Anton Dubrov, il preparatore atletico Jason Stacy e il tutto il resto dello staff, che rimarrà invariato.

Il 2025 di Sabalenka è stato, fino a questo momento, un anno dolce e amaro al tempo stesso: Aryna ha vinto tre titoli, confermando la prima posizione nella classifica mondiale e aumentando il divario nei confronti delle principali inseguitrici. Allo stesso tempo, però, non è riuscita a mettere la firma su uno dei tre tornei Major che si sono disputati, perdendo in maniera diversa ma in tutti e tre i casi crudele sia le finali di Melbourne (Keys) e Parigi (Gauff) sia la semifinale di Wimbledon (Anisimova). In particolare il match con Gauff del Roland Garros ha segnato in maniera decisiva la corazza tecnica ed emotiva della numero 1, che, con l’ingaggio di Mirnyi, vuole evidentemente cercare una voce nuova, un parere esterno e, forse, lo stimolo di una motivazione fresca. Max (classe 1977), lo ricordiamo, è stato un giocatore di ottimo livello, dotato di un gran servizio e di un gioco estremamente aggressivo: in singolare ha vinto un titolo in carriera e ha raggiunto la 18esima posizione nella classifica ATP mentre in doppio ha vinto sei titoli dello slam. Si è ufficialmente ritirato nel 2018.

Sabalenka, che a fine mese difenderà il titolo allo US Open, nel torneo di Cincinnati esordirà nella giornata di sabato con Marketa Vondrousova (4 pari i precedenti, con Vondrousova che ha vinto gli ultimi due match, l’ultimo dei quali qualche settimana fa sull’erba di Berlino), e non sarà una partita facile: anche in Ohio cercherà di replicare il successo del 2024, quando sconfisse in finale Jessica Pegula.