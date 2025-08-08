WTA Montreal, Osaka: “Mi sono dimenticata di congratularmi con Mboko, ha giocato benissimo”

Naomi Osaka si è arresa ad un passo dalla gloria a Montreal, perdendo in finale il torneo WTA 1000 canadese contro la padrona di casa Victoria Mboko con il punteggio di 2-6 6-4 6-1.

D. Ovviamente non è il risultato che avresti voluto oggi, ma è stata una settimana incredibile. Sei tornata in una finale di un 1000 e all’inizio della settimana stavi festeggiando il fatto di aver migliorato il tuo ranking, riuscendo inoltre a rientrare tra le teste di serie dello US Open. So che in momenti come questo è difficile, ma ci sono sicuramente tanti aspetti positivi che puoi portarti via da questa settimana.

NAOMI OSAKA: “Sì, decisamente. Penso sia un po’ buffo, stamattina (prima della gara, ndr) ero molto grata. Non so perché le mie emozioni siano cambiate così in fretta, ma sono davvero felice di aver giocato la finale. Penso che Victoria abbia giocato davvero bene. Mi sono completamente dimenticata di congratularmi con lei in campo, ma ha giocato davvero in modo straordinario“.

D. È stata anche la tua prima settimana con Tomasz ed è stata un’ottima settimana essendo arrivata in finale. Come sta andando questo nuovo rapporto di collaborazione, ora che avete un torneo alle spalle?

NAOMI OSAKA: “Ovviamente questo torneo è andato molto bene. Poteva andare meglio, ma questo è solo il mio lato perfezionista. Penso sia stato davvero un ottimo primo torneo e spero che possiamo continuare così“.

D. Guardando avanti, hai detto più volte quanto ti piaccia questa parte della stagione essendo quella che ti diverte di più, soprattutto per i prossimi tornei che stanno per arrivare. Considerando il livello di tennis che sei riuscita a esprimere questa settimana è sembrato che tu stessi migliorando sempre di più, facendo progressi nel tuo gioco. Sei entusiasta all’idea di affrontare i prossimi tornei?

NAOMI OSAKA: “Sarà molto interessante andare a Cincinnati. Non lo so, oggi mi sento un po’ su e giù. Ho la sensazione che avrei potuto giocare meglio, ma non sono davvero sicura in quale aspetto. Penso sicuramente il servizio però sarà interessante vedere qual è il mio prossimo match e come giocherò”.