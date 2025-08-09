ATP Cincinnati: Sinner in autostrada, Galan liquidato in 61 minuti!

[1] J. Sinner b. D. Galan 6-1 6-1

Jannik Sinner – Cincinnati 2025 (foto X @CincyTennis)

Esordio senza problemi per Jannik Sinner. Il numero 1 del mondo, al rientro in campo dopo lo storico trionfo di Wimbledon, regola in due set, con il punteggio di 6-1 6-1, Daniel Galan, 144 ATP proveniente dalle qualificazioni. Un’ora e un minuto di dominio totale per l’azzurro, il cui ritmo è insostenibile per il colombiano, che contro Jannik non ha mai vinto un set in tre scontri diretti. Per l’ex numero 56 è la settima sconfitta contro un top 10, al cospetto di un solo successo, quello contro Stefanos Tsitsipas agli US Open 2022.

Parte al meglio, dunque, la campagna sul duro di Sinner, che ha una montagna di punti da difendere. Adesso attende uno tra Diallo e Baez, per una sfida più probante. Nel match odierno la prima di servizio funziona alla perfezione: un solo punto perso e una percentuale del 64% non hanno lasciato scampo a Galan.

Primo set: Dominio Sinner in 26 minuti

Inizia con un game tenuto a 0 la difesa del titolo di Jannik Sinner. L’azzurro mette da subito in mostra la differenza di cilindrata, inchiodando Galan in scambi a un ritmo che il colombiano non può reggere. Nel secondo gioco il numero 144 ATP concede una palla break, ma è bravo a salvarsi con un ace. Arriva subito un’altra chance per il campione di Wimbledon che, con una risposta profonda, induce l’avversario all’errore con il colpo in uscita dal servizio. Daniel fatica a mettere a referto punti e in appena un quarto d’ora di gioco si ritrova sotto 5-0, con soli tre ’15’ conquistati. Sul tramonto del primo set, il colombiano riesce a muovere la casella del punteggio nell’ovazione del pubblico. Beneficiando di un turno di battuta in cui le prime di Sinner latitano, con tanto di due doppi falli, Galan porta Jannik ai vantaggi e si toglie lo sfizio di procurarsi una palla break al termine di uno scambio da 19 colpi. L’altoatesino annulla il tentativo con una prima vincente e, al secondo set point, chiude per 6-1.

Secondo set: Tutto troppo veloce per Galan, Sinner bissa il punteggio del primo parziale

Un finale di primo set in crescendo non impedisce a Galan di subire il break in apertura di secondo parziale: Sinner gli offre l’ennesima risposta nei piedi su cui non riesce ad organizzare il colpo in uscita dal servizio. Al netto di alcune difficoltà intrinseche in questo match, Daniel prova a prolungare la sua permanenza in campo e di rendere il passivo il meno pesante possibile. Nel terzo gioco, Jannik non capitalizza cinque opportunità di strappare nuovamente il servizio all’avversario, anche se per il doppio vantaggio non si deve attendere molto. Sul 3-1 l’azzurro si procura altre tre chance e, dopo averne vanificate due, con la risposta anticipata e il conseguente diritto a chiudere, rimpingua il distacco. Le analogie tra le due frazioni di gioco non si limitano al solo punteggio: ritmi troppo alti per Galan, che non ha le armi per difendersi. Sinner scrive la parola fine con una smorzata di diritto e si prende la vittoria per 6-1.