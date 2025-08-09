Auguri a Rod Laver! 87 anni per l’ultimo Slammer

Era il 9 agosto del 1938 quando a Rockhampton, nel Queensland australiano, i signori Roy Laver e Melba Roffey diedero alla luce il loro terzogenito. Rodney George, detto Rod, sarebbe diventato il più famoso della sua famiglia. Anche, se quel giorno di 87 anni fa, ovviamente a nessuno era dato saperlo. Ed era difficile immaginarsi che, su campi spezzo rozzi e alla bell’e meglio delle campagne australiane, sarebbe cresciuto l’unico giocatore capace di completare due volte il Grande Slam.

Laver rimane infatti tutt’ora l’unico tennista capace di vincere per due volte tutti e 4 i Major nello stesso anno. E l’unico a riuscirci nell’Era Open, nel 1969, dopo la prima volta nel 1962. E curiosamente l’altro Grande Slam della storia del tennis maschile, il primo, fu compiuto da Don Budge proprio nel 1938, anno di nascita dell’australiano.

Che, nonostante compia 87 anni, è ancora spesso visibile nei tornei. Specie all’Australian Open, il cui campo principale porta (giustamente) il suo nome. E ovviamente ogni anno consegna lui il trofeo alla squadra vincitrice della Laver Cup. Competizione ideata da Roger Federer, giunta quest’anno alla sua ottava edizione, intitolata a uno dei più grandi di sempre. Il cui primato del doppio Grande Slam appare davvero come uno di quei record assolutamente insuperabili.