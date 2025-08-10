ATP Cincinnati: il mal di schiena ferma Darderi contro Comesana

F. Comesana b. [29] L. Darderi 6-4 3-1 rit.

Finisce con un ritiro il percorso di Luciano Darderi al Cincinnati Open. Il 23enne azzurro, n.34 del ranking ATP, ha lasciato via libera all’argentino Francisco Comesana (n.71 del mondo) quando il punteggio era sul 6-4 3-1 in favore del sudamericano. A fermare Darderi, un problema alla schiena che lo aveva visibilmente condizionato sin dalle battute iniziali dell’incontro.

Primo Set: Darderi tiene botta, ma cede nel finale

La partita si era aperta con buoni segnali da parte di Comesana, decisamente più centrato al servizio e capace di comandare gli scambi con la prima palla. Darderi aveva replicato nel secondo gioco, non senza qualche difficoltà: oltre a un avvio un po’ contratto, ha dovuto fare i conti anche con alcune distrazioni ambientali – una musica di sottofondo proveniente dai dintorni del campo ha infastidito più volte l’azzurro, che ha faticato a trovare la giusta concentrazione.

Nei primi quattro game l’equilibrio è comunque regnato sovrano: 2-2 il parziale, con Comesana sempre solido nei propri turni di battuta e Darderi costretto a rincorrere il ritmo dell’avversario. Col passare dei minuti, però, le difficoltà fisiche dell’italiano sono diventate più evidenti: nel quinto game, ad esempio, ha mostrato qualche impaccio negli spostamenti laterali e una certa esitazione nell’approccio ai colpi in corsa.

Nonostante un ace che gli ha regalato il 4-4, Darderi ha chiesto l’intervento del fisioterapista sul 5-4 in favore di Comesana: il medical time-out ha confermato la natura del problema fisico – un dolore alla schiena che ne limitava visibilmente l’elasticità nei movimenti. Al rientro in campo, il settimo doppio fallo di giornata è risultato fatale: Comesana ha incassato il primo set per 6-4.

Secondo Set: Comesana scappa, Darderi non ce la fa: ritiro sul 3-1 a favore dell’argentino

Nel secondo parziale, la situazione è precipitata. Darderi ha tentato di restare agganciato alla partita, ma la limitata mobilità lo ha reso sempre più vulnerabile alle accelerazioni dell’avversario, che ha brekkato subito portandosi rapidamente avanti 3-1. A quel punto, dopo un ultimo cambio campo interlocutorio e con il dolore ormai ingestibile, Darderi ha deciso di abbandonare il match.

Un ritiro che lascia l’amaro in bocca per il giovane tennista azzurro, reduce da un’estate di buona continuità tra circuito maggiore e tornei minori. Resta da valutare l’entità dell’infortunio e la sua possibile incidenza in vista dello US Open, ormai alle porte.

Per Comesana, invece, si apre un’interessante finestra sul terzo turno del torneo americano: il 24enne di Mar del Plata prosegue così il suo percorso con determinazione e guadagna fiducia su una superficie che finora lo ha visto meno protagonista.