Carlos Alcaraz a cena con i fan: “Il primo incontro con Nadal? Ero terrorizzato ma felice”

Carlos Alcaraz ha vissuto una serata speciale, diversa dal solito, lontana dai campi da tennis ma sempre a contatto con ciò che più lo rappresenta: la passione per il gioco e il calore dei tifosi. Iniziativa a metà tra promozione e intrattenimento, l’evento organizzato da uno dei suoi sponsor principali, El Pozo Alimentación, ha portato il campione murciano a sedersi a tavola con alcuni suoi fan, protagonisti di una chiacchierata intima e ricca di curiosità.

Una cena informale, tra battute, piatti condivisi e risate. Il primo episodio è stato pubblicato in questi giorni su Instagram e ha mostrato un Alcaraz sorridente, rilassato e pronto a raccontarsi con la spontaneità che lo contraddistingue.

Il video si apre in maniera curiosa: i fan, visibilmente emozionati, chiedono: “Voi sapete dove stiamo andando?”, per poi rispondere con un sorriso: “Non ne abbiamo la minima idea.” Un inizio che dice tutto sull’atmosfera della serata: autentica, improvvisata, genuina. Subito dopo, il benvenuto. E la sorpresa delle sorprese, Carlos Alcaraz. “Non ci posso credere!”, esclama uno dei partecipanti. “Come va ragazzi, come state?”, chiede il numero 2 del mondo, e il gruppo risponde in coro: “Molto bene, molto bene.” Insomma, gelo rotto in pochi secondi.

Ovviamente, non potevano mancare le domande tecniche. “Cosa ti piace di più, la superficie veloce o la terra battuta?” La risposta di Alcaraz non è affatto scontata: “È una buona domanda. Adesso mi sento più a mio agio sul veloce, fino a poco tempo fa invece… beh, sai che lì al Club de Campo giocavo sempre sulla terra battuta, ma fino a poco tempo fa… ora mi sento più a mio agio sul veloce.” Successivamente, c’è spazio anche per parlare di allenamenti, routine e colpi preferiti: “Dipende anche dal momento, a volte durante l’anno ti senti più a tuo agio con il dritto, altre volte con il rovescio. Dipende dal momento. Se sento di non avere molta fiducia con il rovescio, in quel momento alleno molto il rovescio o le volée.” Un approccio estremamente maturo per un giocatore della sua età: lavorare non solo su ciò che funziona, ma soprattutto su ciò che vacilla. E i risultati parlano chiaro.

Uno dei momenti più toccanti del video arriva quando un fan chiede: “E ti ha colpito giocare con il tuo idolo, Nadal, la prima volta?” A quel punto, Alcaraz si illumina: “Sì, al Mutua (Madrid Open) del 2021. Ero… ero terrorizzato! Mi ha impressionato moltissimo, è stato un giorno speciale. Compivo 18 anni. Penso di essermi sentito così anche un po’ anche per quello, la sensazione di compiere 18 anni, diventare maggiorenne, giocare a Madrid contro Rafa… penso che si sia accumulato tutto quanto.” Ha spiegato il talentuoso tennista iberico. “Ma è stato impressionante, cioè, è stata più che una partita. L’ho vissuta… l’ho goduta. Ho preso una bella batosta, ma me la sono goduta. È stato un momento unico.” Una testimonianza che conferma quanto quel passaggio di testimone – che si sarebbe concretizzato maggiormente nel biennio successivo – abbia avuto un valore personale fortissimo per Carlos. Un cerchio che, oggi, a distanza di soli quattro anni, si è già trasformato in una spirale ascendente verso l’élite del tennis mondiale.

Insomma, il video in questione ha offerto uno spaccato prezioso della personalità di Alcaraz: un ragazzo che, nonostante la fama, resta profondamente connesso alle proprie radici e alla gente. E in attesa dei prossimi step, una serata così vale quasi quanto un break.