WTA Cincinnati, Garcia brilla ancora: “Non voglio giocare a tennis tanto per farlo”

Ogni vittoria per Caroline Garcia ha un sapore speciale. Con una lettera iniziata con “Dear Tennis, It’s Time To Say Goodbye“, il 23 maggio di quest’anno la tennista francese ha annunciato di voler appendere la racchetta al chiodo a fine US Open. Dopo oltre 25 anni della propria vita dedicati al tennis, 15 di questi ai massimi livelli, la nativa di Saint-Germain-en-Laye saluta il circuito WTA a 31 anni, raggiungendo il 4° posto come best ranking, 11 titoli vinti e il raggiungimento delle semifinali agli US Open nel 2022.

C’era tanta attesa per il ritorno a Cincinnati di Garcia, dato che questo torneo lei è riuscita anche a vincerlo nel 2022 battendo Petra Martic, Maria Sakkari, Elise Mertens, Jessica Pegula, Aryna Sabalenka e Petra Kvitovia nella finalissima.

“Sono davvero molto felice di essere tornata a questo torneo – racconta Garcia dopo la vittoria con Sonay Kartal -. Significa molto per me e sono molto grata di essere stata invitata per questa edizione. È stata una partita dura, per me era passato un po’ di tempo dall’ultima volta che avevo giocato e le condizioni erano davvero difficili”

Impossibile non ricordare a Garcia di quella strepitosa settimana di quando vinse Cincinnati: “È stata una settimana che ha significato molto per me nella mia stagione 2022. Credo che uno dei momenti più importanti sia stata la partita contro Sakkari, è stata una vittoria importante contro una top 10 per me. Quando giochi un torneo WTA 1000 in una settimana devi tornare in campo ogni singolo giorno contro avversarie sempre più forti“.

A proposito di date importanti, il 19 luglio 2025 rappresenta un capitolo fondamentale della vita di Garcia dato che in quel giorno si è sposata con Borja Durán: “È stato ovviamente un giorno molto speciale. È stato persino meglio di come lo avevamo immaginato nei nostri sogni, l’abbiamo fatto a modo nostro. Eravamo molto felici di avere tutti i nostri amici e familiari lì per festeggiare questo giorno speciale con noi. Tante persone dicono che è qualcosa di speciale, ma lo è davvero. Nei giorni successivi eravamo sempre molto emozionati nel rievocare e ricordare alcuni momenti. Credo che significherà sempre molto per noi”.

Garcia si è già portata avanti nella sua vita extra-tennis con il suo podcast, come molti altri tennisti: “Penso che da giocatore a giocatore ci sia probabilmente un rapporto e una fiducia diversi rispetto a quelli con i media, il che è normale perché ci conosciamo da tanto tempo. Sentivo che a volte avevo bisogno di un’altra piattaforma per poter condividere aspetti più personali, con me sta funzionando molto bene. È stato anche un buon modo per ascoltare storie diverse e capire come altri giocatori sono arrivati al top, aprendomi la mente su come si possa raggiungere l’élite: a volte non esiste un’unica strada. Per me è stato molto importante, mi ha anche dato tanta fiducia imparare qualcosa di nuovo e costruire la mia identità come persona al di fuori dell’essere solo una tennista“.

Sul ritiro ormai non si torna indietro: “La mia decisione è presa, voglio giocare il mio ultimo US Open e chiudere il mio capitolo come tennista. Ho preso questa decisione alla fine dello scorso anno e sono felice di essere riuscita a giocare un po’ quest’anno. Ovviamente il mio corpo non mi ha aiutato molto quindi non ho potuto giocare quanto avrei voluto all’inizio, ma sembra che riuscirò a terminare la mia carriera nelle condizioni di salute migliori possibili in questo momento e potendo ancora scendere in campo.”

Qualcuno che ha provato a farle cambiare idea c’è stato: “Alcune persone capiscono, altre no e mi dicono: “Oh, sei giovane” e tutto il resto. Ma io sono qui da tanto tempo, ho vissuto alti e bassi. Ho attraversato momenti difficili, sia a livello di gioco e di risultati, sia per come stavo come persona e per quanto ho sofferto. Non voglio giocare a tennis solo per giocare. Sono stata al top e so cosa serve per tornarci: non ho più la forza e non so se sia mancanza di motivazione. Non posso più farlo e va bene così. Ad un certo punto devi prendere un’altra strada e aprire un nuovo capitolo della tua vita che mi sta portando molta più gioia e luce nella mia vita”.