ATP Cincinnati, risate azzurre: Sonego e Cobolli alle prese con un quiz sul baseball [VIDEO]

Simpatico siparietto tra Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli in quel di Cincinnati. I due azzurri, infatti, si sono concessi un momento di leggerezza ai microfoni social dell’ATP e del torneo, cimentandosi in un quiz improvvisato a tema sport americano. Risultato? Un mix di comicità, divertimento e sana competizione tutta italiana.

“Non so niente di baseball. È impossibile“, confessa subito Sonego – con l’espressione di chi sta per lanciarsi in un territorio ostile – quando gli viene chiesto di citare qualche nome riguardante i team di MLB (Major League Baseball, il campionato americano di baseball, per l’appunto). Ma l’orgoglio del torinese non gli permette di tirarsi indietro e inizia a sparare nomi a raffica. “Miami Dolphins?” prova. “White Sox“, risponde Cobolli con un sorriso sornione. “New York Mets. Braves. Blue Jays. Toronto, giusto?” continua Sonego, cercando di mettere insieme quanti più team possibili.

Poi arriva il momento clou: “Cincinnati Bengals… Beagles“, afferma Sonego tra il serio e il faceto. Peccato che gli venga subito fatto notare che stia nominando squadre della NFL (il massimo campionato di football americano), non della Major League Baseball. “Ah, è football americano?”. Sorride. A Cobolli, invece, va decisamente meglio. “Oh. Va bene così. Va bene, quattro vanno bene. Quattro vanno bene“, si consola Flavio. “Sei stato bravo a tirarne fuori quattro”, lo rincuora l’intervistatrice fuori campo.

Non manca l’ironia finale: Cobolli stuzzica Sonego e quest’ultimo, ridendo, replica con sicurezza: “Io sono meglio di Cobolli, sicuro“. Insomma, un momento spassoso che ha mostrato il lato più genuino e spontaneo dei due tennisti italiani, in pieno spirito da trasferta americana.