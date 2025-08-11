ATP/WTA Cincinnati, il programma di martedì 12 agosto: sei italiani in campo tra singolare e doppio

Gli organizzatori del Cincinnati Open hanno appena reso noto l’ordine di gioco di martedì 12 agosto. Sul campo principale, il P&G Center Court, si partirà con una sfida interessante tra Reilly Opelka e Francisco Comesana, seguita dal match tra Hamad Medjedovic e il numero 2 del mondo Carlos Alcaraz. Nella stessa giornata e sullo stesso campo scenderanno poi in campo Magda Linette contro Jessica Pegula, mentre il programma si chiuderà con lo scontro tra Ben Shelton e Roberto Bautista Agut. Sul Grandstand, Alexander Zverev affronterà Brandon Nakashima, in un match programmato non prima delle ore 19 ora locale (l’1 di notte in Italia, stesso orario di Linette-Pegula).

Cincinnati ATP Masters 1000 Order of play – Tuesday, August 12, 2025 pic.twitter.com/pEeFQe64Iy — Tennis Schedules (@SchedulesTennis) August 11, 2025

Per quanto riguarda il capitolo Italia, Jasmine Paolini affronterà Krueger sul cemento del Grandstand, mentre Lucia Bronzetti sarà protagonista dell’ultimo incontro sul Court 3, dove sfiderà Jelena Ostapenko.

Nel doppio maschile, Simone Bolelli e Andrea Vavassori sfideranno la coppia Lammons/Pel sul Court 10 alle ore 11 (le 17 in Italia), mentre Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego se la vedranno con Gonzalez e Molteni sul Court 4, subito dopo l’incontro (programmato per le ore 17 italiane) tra Borges/Machac e il duo Clash/Glasspool.