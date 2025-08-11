Coppa Davis: Ivan Dodig sarà il nuovo capitano della Croazia

La Croazia ha cambiato capitano. Dopo un anno alla guida della nazionale croata Velimir Zovko lascia il posto di capitano all’ex giocatore Ivan Dodig.

2018 Davis Cup champion Ivan Dodig has been named as the new Davis Cup team for Croatia pic.twitter.com/TFXimTt0cT — Davis Cup (@DavisCup) August 11, 2025

Una investitura importante per l’ex n.2 di doppio (29 il suo best ranking in singolare) che avrà il compito di guidare la squadra croata formata dai vari Cilic, Coric, Pavic e Mektic verso traguardi degni della sua storia in Davis.

Sìm perché la Croazia può vantare due Coppe Davis nella sua storia: il primo titolo risale alla finale del 2005 contro la Slovacchia; il secondo l’ha festeggiato nel 2018 in finale contro la Francia. La Croazia inoltre ha raggiunto la finale nel 2016 e nel 2021.

Certo i recenti risultati – tralasciando la finale del 2021 persa contro la Russia per 2-0 – non sono incoraggianti. Quest’anno la Croazia disputa per la quarta volta i Qualifiers. Al primo turno ha sconfitto 3-1 la Slovacchia, in casa a Osijek. L’anno scorso invece dopo la sconfitta contro il Belgio, ha vinto il match di World Group I per 4-0 contro la Lituania. Non sarà facile per l’attuale capitano, ex specialista nel doppio, riportare la Croazia ai fasti di un tempo, specie considerando il personale a disposizione. Infatti, tralasciando i doppisti Pavic (n.1 del doppio) e Mektic, il singolarista migliore che hanno è il 36enne Cilic.