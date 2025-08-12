ATP Cincinnati: Bolelli e Vavassori si sbarazzano di Lammons e Pel e approdano agli ottavi

[6] S. Bolelli/A. Vavassori b. N. Lammons/D. Pel 6-4 6-4

Esordio vincente per Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che in un’ora e 21 minuti si impongono su Nathaniel Lammons e David Pel con un doppio 6-4. Prestazione pressoché impeccabile alla battuta per gli azzurri, che concedono solamente due palle break agli avversari – di cui una sul killer point che è al contempo il set point in loro favore nel primo set.

È comunque da sottolineare come la prima di servizio della coppia italiana funzioni a fasi alterne, con una percentuale del 50%. La seconda, invece, si ben comporta, regalando al duo tricolore il 79% di punti. Simone e Andrea sono cinici nello sfruttare le occasioni che si presentano loro, mettendo a referto due break, uno per set, e controllando il match con una sicurezza granitica. Bolelli e Vavassori avanzano così agli ottavi di finale, dove se la vedranno con il duo statunitense Cash/Tracy, che al primo turno ha battuto la coppia formata da Casper Ruud e Pedro Martinez.