ATP Cincinnati, nemmeno il caldo ferma Alcaraz: “Ci sono abituato. E quando vedo che l’altro soffre…”

Con la vittoria sul tennista serbo Hamad Medjedovic al Cincinnati Open, lo spagnolo Carlos Alcaraz ha centrato la 50esima vittoria stagionale – per il quarto anno di fila. Un doppio 6-4 che allunga la striscia di vittorie consecutive in un Masters 1000 a 13.

In conferenza stampa, lo spagnolo ha sviscerato gli aspetti chiave della vittoria su Medjedovic, individuando nel servizio il colpo che ha fatto la differenza. “Ho servito meglio rispetto al primo incontro. Mi sento meglio e ogni giorno sento la palla sempre di più. Ho affrontato un avversario potente, ma sono rimasto concentrato e l’ho fatto muovere molto. Ho notato che il caldo lo stava condizionando, ha chiesto l’intervento del medico e si vedeva, così ho cercato di approfittarne, portandolo ancora di più al limite. Anche un po’ di fortuna mi ha aiutato, ma sono stato solido in quasi ogni momento. Spero di continuare a migliorare durante la settimana”.

Uno dei temi che stanno tenendo banco a Cincinnati è quello che riguarda il caldo anomalo, con temperature percepite di oltre 40 gradi. A tal proposito Alcaraz ha affermato di essere abituato al caldo: “In queste condizioni cerchiamo di concentrarci soprattutto sul servizio. È così impegnativo che quasi ti dimentichi di come stia il rivale, anche se io provo a pensare anche a quello. Essendo di Murcia sono abituato al caldo, quindi cerco di farmi influenzare il meno possibile. Quando vedo che l’altro soffre, provo a rendere il punto ancora più lungo“.

L‘obbiettivo per lo spagnolo è, come sempre, quello di vincere; e portarsi a casa il 1000 di Cincinnati in ottica US Open, sarebbe il giusto modo di approcciarsi all’ultimo Slam stagionale. E’ giusto ricordare che nella passata edizione del torneo il n.2 del mondo uscì all’esordio, e questo in ottica ranking mondiale può giocare in suo favore, riducendo il gap in classifica da Sinner. Adesso il prossimo avversario del murciano sarà Luca Nardi. Sarà il secondo confronto stagionale tra i due: il precedente, a Doha, lo vinse Alcaraz in tre set (6-1 4-6 6-3).

In chiusura di conferenza stampa Alcaraz ha confermato la sua presenza alla Laver Cup 2025, in programma dal 19 al 21 settembre a San Francisco. Assieme a lui nel “Team Europe” ci saranno Casper Ruud, Holger Rune e Alexander Zverev. “Voglio portare buona energia e aiutare il team a riprendersi la Laver Cup. Amo questo torneo, è speciale essere compagni di chi di solito è avversario. Darò il massimo, sono molto emozionato per l’evento”

