ATP/WTA Cincinnati, il programma di mercoledì 13 agosto: Sinner e Nardi colorano d’azzurro il Centrale

Gli organizzatori del Cincinnati Open hanno ufficializzato – con un poì di ritardo rispetto ai giorni scorsi – il programma per mercoledì 13 agosto. Spazio a tutti gli incontri di ottavi di finale maschili e quattro per il circuito WTA. Sul Campo Centrale, il P&G Center Court, ad aprire le danze sono, alle ore 17 italiane, Holger Rune e Frances Tiafoe. Poi sarà il tempo del primo italiano in gara: Jannik Sinner affronta Adrian Mannarino per un posto ai quarti. La sessione diurna si chiude con Aryna Sabalenka fronteggiata da Jessica Bouzas Maneiro.

L’appuntamento è poi per la nottata italiana (non prima delle 1), quando Luca Nardi sfida Carlos Alcaraz. In coda il derby russo tra Ekaterina Alexandrova e Anna Kalinskaya. Spostandoci sul Grandstand, le protagoniste sono tre campionesse Slam: Iga Swiatek incrocia la racchetta con Sorana Cirstea, mentre l’ottavo di finale nobile è tra Elena Rybakina e Madison Keys. A seguire tre match maschili: Fritz-Atmane è l’unico dai contorni già certi. Gli altri due vedono contrapposti Khachanov e il vincente tra Zverev-Nakashima prima e due tra Shelton-Bautista Agut e Lehecka-Walton.

Sul campo numero 3 vanno in scena i restanti incontri ATP, intervallati da due sfide di doppio. La seconda partita in programma è quella tra Auger Aliassime e Bonzi, mentre chiudono Andrey Rublev e Francisco Comesaña. Per i doppi azzurri appuntamento sul Champions Court: il secondo match dalle 17 italiane vede protagonisti Bolelli e Vavassori contro Cash/Tracy, mentre Errani e Paolini sono programmate come quarto match, Linette/Tauson le avversarie.