US Open, annunciate le wild card per il singolare femminile: ci sarà Venus Williams

Gli organizzatori dello US Open, in programma dal 25 agosto sui campi dell‘USTA Billie Jean King National Tennis Center di New York, hanno ufficializzato, nella giornata di oggi, la lista delle otto wild card per il tabellone del singolare femminile (sei tenniste statunitensi, una francese e una australiana): si tratta della campionessa del 2000 e del 2001, Venus Williams (45 anni, alla 25esima partecipazione), della 19enne Clervie Ngounoue (numero 211 delle ranking mondiale), della numero 1 juniores Julieta Pareja (16 anni), della 23 Caty McNally (numero 104 WTA), della 18enne Valerie Glozman (numero 890, dell’università di Stanford), di Alyssa Ayn (18 anni, numero 718), della semifinalista del 2022 Caroline Garcia (che ha già annunciato il ritiro dal tennis professionistico) e, infine, dell’australiana Talia Gibson (21 anni, numero 107, ha beneficiato dell’accordo tra la federazione statunitense e quella australiana).

Wild card spots secured for these 8⃣ women! pic.twitter.com/Ry24Uf0HNK — US Open Tennis (@usopen) August 13, 2025

Venus Williams, che recentemente ha disputato il torneo di Washington, superando anche un turno, tornerà a giocare a New York dopo due anni.

Per quanto riguarda invece il tabellone delle qualificazioni sono state “invitate” Fiona Crawley, Hina Inoue, Ayana Akli, Monika Ekstrand, Kristina Penickova, Akasha Urhobo, Alexis Nguyen, Mary Stoiana e Maya Iyengar.