Italiani in campo giovedì 14 agosto: Bronzetti, Paolini e Sinner, l’armata azzurra su Cincinnati

Saranno tre i rappresentanti dei colori azzurri sul centrale di Cincinnati, in rapida sequenza, uno dopo l'altro: Bronzetti, Paolini e Sinner tutti sul centrale. In campo anche il doppio Errani-Paolini

By Carlo Galati
3 Min Read
P&G Court Cincinnati Open - Cincinnati 2025 (foto X @CincyTennis)

Sarà una giornata da segnare con l’evidenziatore per il tennis italiano. Sul cemento caldo dell’Ohio, nell’ultimo Masters 1000 americano dell’anno, il P&G Centre Court – per tutti il “centrale” di Cincinnati – vestirà tinte fortemente tricolori. Tre storie diverse, tre protagonisti, un’unica bandiera a sventolare sullo sfondo.
Si comincia in mattinata (ore 11 locali, le 17 italiane) con Lucia Bronzetti, attesa dalla sfida più impegnativa della settimana: la numero due del mondo Coco Gauff. Un test probante per la romagnola, fin qui quasi impeccabile nel superare in sequenza Zhu, Kasatkina e Ostapenko. I precedenti parlano chiaro – 2-0 per l’americana – ma Bronzetti arriva a questo appuntamento con fiducia e continuità di rendimento.

Subito dopo toccherà a Jasmine Paolini, che troverà dall’altra parte della rete una rivale che le rievoca ricordi agrodolciBarbora Krejcikova, la stessa che la sconfisse nella finale di Wimbledon dello scorso anno. Altra superficie, altro momento, e Jasmine è parsa in grande condizione contro Ashlyn Krueger, con un’intensità che non si vedeva da qualche settimana. I precedenti? Anche qui 2-0 per la ceca, ma l’aria di rivincita potrebbe aleggiare su Cincinnati.
A chiudere il tridente azzurro sarà il numero 1 del mondo Jannik Sinner, impegnato negli ottavi contro Felix Auger-Aliassime. Un incrocio curioso, perché il canadese vanta un 2-0 nei precedenti, nonostante le traiettorie delle loro carriere abbiano preso direzioni opposte nell’ultimo biennio. La sfida è in programma non prima delle 21 italiane.

E non finisce qui. In nottata, Paolini tornerà in campo insieme a Sara Errani per affrontare, nel doppio femminile, Peyton Stearns e Marketa Vondrousova (start previsto non prima di mezzanotte italiana). Un impegno supplementare che chiuderà la giornata azzurra in salsa americana.
Insomma, un programma che potrebbe costringere gli appassionati italiani a passare la vigilia del Ferragosto incollati allo schermo (qualunque esso sia). Con tre singolari di alto livello e un doppio da seguire fino a tarda notte, il tennis azzurro promette di regalare emozioni in una giornata che, per una volta, potrebbe far dimenticare le grigliate e i falò per tuffarsi nelle luci estive di Cincinnati.

Tutti gli incontri del Master statunitense sono disponibili in streaming su Sky e su NOW TV, con i match di WTA del torneo visibili anche in chiaro su Supertennis.

Il programma completo

