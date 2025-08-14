Italiani in campo giovedì 14 agosto: Bronzetti, Paolini e Sinner, l’armata azzurra su Cincinnati

Sarà una giornata da segnare con l’evidenziatore per il tennis italiano. Sul cemento caldo dell’Ohio, nell’ultimo Masters 1000 americano dell’anno, il P&G Centre Court – per tutti il “centrale” di Cincinnati – vestirà tinte fortemente tricolori. Tre storie diverse, tre protagonisti, un’unica bandiera a sventolare sullo sfondo.

Si comincia in mattinata (ore 11 locali, le 17 italiane) con Lucia Bronzetti, attesa dalla sfida più impegnativa della settimana: la numero due del mondo Coco Gauff. Un test probante per la romagnola, fin qui quasi impeccabile nel superare in sequenza Zhu, Kasatkina e Ostapenko. I precedenti parlano chiaro – 2-0 per l’americana – ma Bronzetti arriva a questo appuntamento con fiducia e continuità di rendimento.

Subito dopo toccherà a Jasmine Paolini, che troverà dall’altra parte della rete una rivale che le rievoca ricordi agrodolci: Barbora Krejcikova, la stessa che la sconfisse nella finale di Wimbledon dello scorso anno. Altra superficie, altro momento, e Jasmine è parsa in grande condizione contro Ashlyn Krueger, con un’intensità che non si vedeva da qualche settimana. I precedenti? Anche qui 2-0 per la ceca, ma l’aria di rivincita potrebbe aleggiare su Cincinnati.

A chiudere il tridente azzurro sarà il numero 1 del mondo Jannik Sinner, impegnato negli ottavi contro Felix Auger-Aliassime. Un incrocio curioso, perché il canadese vanta un 2-0 nei precedenti, nonostante le traiettorie delle loro carriere abbiano preso direzioni opposte nell’ultimo biennio. La sfida è in programma non prima delle 21 italiane.

E non finisce qui. In nottata, Paolini tornerà in campo insieme a Sara Errani per affrontare, nel doppio femminile, Peyton Stearns e Marketa Vondrousova (start previsto non prima di mezzanotte italiana). Un impegno supplementare che chiuderà la giornata azzurra in salsa americana.

Insomma, un programma che potrebbe costringere gli appassionati italiani a passare la vigilia del Ferragosto incollati allo schermo (qualunque esso sia). Con tre singolari di alto livello e un doppio da seguire fino a tarda notte, il tennis azzurro promette di regalare emozioni in una giornata che, per una volta, potrebbe far dimenticare le grigliate e i falò per tuffarsi nelle luci estive di Cincinnati.

Tutti gli incontri del Master statunitense sono disponibili in streaming su Sky e su NOW TV, con i match di WTA del torneo visibili anche in chiaro su Supertennis.

