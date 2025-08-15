ATP

Cincinnati, il programma di sabato 16 agosto: Sinner alle 21, prima il doppio Musetti/Sonego

In prima serata la sfida inedita tra Jannik Sinner e Terence Atmane, a mezzanotte la seconda semifinale

By Christian Attanasio
1 Min Read
Jannik Sinner - Cincinnati 2025 (foto X @CincyTennis)

È stato reso noto il programma del torneo di Cincinnati per sabato 16 agosto 2025. Vi anticipiamo subito che Jannik Sinner giocherà alle ore 21:00 (15:00 locali) la semifinale contro la sorpresa Térence Atmane. Sarà una sfida inedita.

Ad aprire il programma alle ore 17:00 (parliamo sempre di orario italiano) ci sarà l’interessante match di semifinale del doppio maschile tra Mektic/Ram-Cash/Glasspool. Ricordiamo che la coppia inglese ha battuto con un doppio 7-6 Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

Successivamente l’altra coppia azzurra, quella con i due Lorenzo: Musetti e Sonego sfideranno infatti Joe Salisbury e Neal Skupski. Come detto, alle ore 21:00 è il turno del numero uno al mondo contro Atmane. Non prima di mezzanotte il match tra Ben Shelton o Alexander Zverev e Andrey Rublev o Carlos Alcaraz. Infine, non prima dell’1:30 la coppia italiana Sara Errani e Jasmine Paolini si giocherà l’accesso nella finale di doppio femminile contro Hanyu Guo e Alexandra Panova.

Il programma completo:

Tabelloni ATP / WTA | RASSEGNA STAMPA FREE | ⚠️ Iscriviti alla newsletter

✍️ PUOI COMMENTARE GLI ARTICOLI SCORRENDO LA PAGINA DOPO I BANNER

Grazie per la comprensione, la pubblicità ci aiuta a sopravvivere ⤵️
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

Antidoping: Fancutt accetta dieci mesi di squalifica, caso simile a quello di Max Purcell
Challenger
ATP Cincinnati, doppio a fortune alterne: è semifinale per Musetti/Sonego. Eliminati Bolelli/Vavassori
ATP
WTA Cincinnati, Rybakina spazza via Sabalenka: dominio kazako contro la numero uno al mondo
WTA
WTA Cincinnati: terza semifinale consecutiva per Swiatek, Kalinskaya si arrende con un velo polemico
WTA