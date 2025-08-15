Cincinnati, il programma di sabato 16 agosto: Sinner alle 21, prima il doppio Musetti/Sonego

È stato reso noto il programma del torneo di Cincinnati per sabato 16 agosto 2025. Vi anticipiamo subito che Jannik Sinner giocherà alle ore 21:00 (15:00 locali) la semifinale contro la sorpresa Térence Atmane. Sarà una sfida inedita.

Ad aprire il programma alle ore 17:00 (parliamo sempre di orario italiano) ci sarà l’interessante match di semifinale del doppio maschile tra Mektic/Ram-Cash/Glasspool. Ricordiamo che la coppia inglese ha battuto con un doppio 7-6 Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

Successivamente l’altra coppia azzurra, quella con i due Lorenzo: Musetti e Sonego sfideranno infatti Joe Salisbury e Neal Skupski. Come detto, alle ore 21:00 è il turno del numero uno al mondo contro Atmane. Non prima di mezzanotte il match tra Ben Shelton o Alexander Zverev e Andrey Rublev o Carlos Alcaraz. Infine, non prima dell’1:30 la coppia italiana Sara Errani e Jasmine Paolini si giocherà l’accesso nella finale di doppio femminile contro Hanyu Guo e Alexandra Panova.

Il programma completo: