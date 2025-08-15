Cincinnati, il programma di venerdì 15 agosto: serata con i doppi Bolelli/Vavassori e Musetti/Sonego, Paolini in nottata

Giornata di Ferragosto all’insegna dei doppi azzurri al Cincinnati Open. A partire dalle 11 locali (le 17 in Italia), sul campo 3, Bolelli e Vavassori affrontano la testa di serie n. 2 del tabellone Julian Cash/Lloyd Glasspool, campioni al recente torneo di Toronto.
Subito dopo, come secondo incontro sul Grandstand, i “due Lorenzi” del tennis italiano, Musetti e Sonego, se la vedranno con la coppia composta da Francisco Cabral e Lucas Miedler.
Sul Campo Centrale P&G si inizia con due quarti di finale femminili: alle 11 locali (le 17 in Italia) Swiatek-Kalinskaya, e a seguire Sabalenka-Rybakina. Poi non prima delle 15 locali (le 21 in Italia) il primo dei due quarti maschili, con Carlos Alcaraz che sfida Andrey Rublev.
Nella sessione serale, a partire dalle 19 locali (le 01 in Italia) Ben Shelton affronta Alexander Zverev, e in conclusione di giornata, non prima delle 20.30 locali (le 02.30 in Italia), Jasmine Paolini proverà a ripetere il risultato della finale di Roma contro Coco Gauff.
Qui il programma completo con l’indicazione degli orari locali (Cincinnati è sei ore indietro rispetto all’Italia):