WTA Cincinnati: Veronika Kudermetova supera in due set Linette e si regala i quarti

V. Kudermetova b. [31] M. Linette 6-4 6-3

Veronika Kudermetova sfodera una solida prestazione per avere la meglio su Magda Linette in due set, 6-4 6-3, negli ottavi del Cincinnati Open. Linette è apparsa troppo contratta e fallosa al servizio in un match in cui ha comunque avuto le sue occasioni. La differenza per Kudermetova l’ha fatta il rendimento sia con la prima (74% di punti vinti) che con la seconda palla (67%). E’ il quinto quarto di finale in carriera per la tennista russa, il primo a Cincinnati, il primo da Roma 2023.

PRIMO SET – I primi game della partita stentano a decollare. Entrambe le giocatrici sono contratte, e devono lottare per tenere il servizio. Gli scambi si allungano, e nel quarto game Kudermetova annulla cinque palle break a Linette. Dal potenziale pericolo la tennista russa trova le energie per strappare il servizio alla polacca nel game seguente, giocando in maniera intelligente (3-2). Per il resto del set Kudermetova tiene bene a bada Linette grazie alla sua prima palla – compreso un break point annullato nell’ottavo gioco – con cui raccoglie tanti punti agevoli. La tennista russa chiude così 6-4 il primo parziale in 51′.

SECONDO SET – In avvio di secondo set Linette strappa il servizio a Kudermetova da una situazione in cui si trovava sotto 40-15. La reazione della tennista russa però non si fa attendere, e trova il break nel game successivo, approfittando anche di un game con poche prime di Linette. Kudermetova inizia a salire di colpi, specie al servizio con la seconda palla; la polacca invece litiga con la sua, scoprendo il fianco alla sua avversaria. I break che chiudono i conti arrivano nel settimo e nono game e mandano Veronika Kudermetova ai quarti di finale dove affronterà Varvara Gracheva, che ha sconfitto la qualificata Ella Seidel per 2-6 6-1 6-1.