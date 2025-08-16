ATP

ATP Cincinnati LIVE: dalle 21 Sinner-Atmane. Prima Sonego e Musetti in doppio

Nel giorno del suo 24esimo compleanno Sinner affronta Atmane per tornare in finale nel 1000 americano come un anno fa. Sonego e Musetti sfidano Salisbury e Skupski

Jannik Sinner - ATP Cincinnati (foto X @janniksin)

11 min ago16/08/2025 19:31

Break Salisbury Skupski

Sul 2-2 arriva il primo break dell’incontro, complici anche due doppi falli di Sonego. I britannici serviranno per allungare nel punteggio

25 min ago16/08/2025 19:17

Sinner festeggiato dal pubblico durante il suo riscaldamento

43 min ago16/08/2025 18:59

Tra pochi minuti in campo Sonego e Musetti

È terminata dopo 1 ora e 43 minuti di gioco la prima semifinale del tabellone di doppio: a vincerla sono stati Ram e Mektic che, con un doppio 7-6, hanno battuto i britannici Cash e Glaspool (numeri 2 del seeding). Tra pochi minuti toccherà quindi agli azzurri

Cari lettori di Ubitennis, bentornati nei nostri live. In questo sabato post-ferragostano seguiremo in diretta scritta la semifinale del Cincinnati Open tra Sinner e Atmane, in campo dalle 21 italiane. Ma non solo: prima di Jannik sarà il turno della nostra coppia di Lorenzo, Musetti e Sonego. Anche loro in semifinale, nel tabellone di doppio. Vi aggiorneremo anche sull’andamento del loro match contro Salisbury e Skupski.

Break Salisbury SkupskiSinner festeggiato dal pubblico durante il suo riscaldamentoTra pochi minuti in campo Sonego e Musetti

