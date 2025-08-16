ATP Cincinnati LIVE: dalle 21 Sinner-Atmane. Prima Sonego e Musetti in doppio

Tra pochi minuti in campo Sonego e Musetti

È terminata dopo 1 ora e 43 minuti di gioco la prima semifinale del tabellone di doppio: a vincerla sono stati Ram e Mektic che, con un doppio 7-6, hanno battuto i britannici Cash e Glaspool (numeri 2 del seeding). Tra pochi minuti toccherà quindi agli azzurri