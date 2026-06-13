ATP Queen’s: il “quasi inglese” De Minaur al comando del seeding

Nonostante la vicinanza a Wimbledon, il blasone ultracentenario e la grande partecipazione del pubblico inglese durante i tornei sull’erba, il torneo del Queen’s (targato HSBC Championships) quest’anno non è riuscito ad attirare una lista di partecipanti paragonabile a quella del proprio concorrente di Halle.

Solo un esponente dei Top 10 ha deciso di arrivare a Londra in anticipo e competere al Queen’s Club di West Kensington, ovvero Alex de Minaur, che ormai prossimo al matrimonio con Katie Boulter può essere ormai definito un po’ un inglese d’adozione.

L’australiano esordirà contro il canadese Gabriel Diallo, che sta vivendo un momento di difficoltà soprattutto dal punto di vista fisico; n. 2 del tabellone è il ceco Jiri Lehecka, impegnato all’esordio contro il semifinalista di ‘s-Hertogenbosch Kamil Majchrzak, che ha evitato le qualificazioni grazie a uno Special Exempt.

Terzo giocatore del seeding è un altro ceco, il semifinalista di Parigi Jakub Mensik, che dovrà affrontare al primo turno l’esperto francese Adrian Mannarino. Numero 4 per Alejandro Davidovich Fokina, sorteggiato al debutto contro il britannico Cameron Norrie.

Oltre al campione uscente Carlos Alcaraz, ha dovuto rinunciare al torneo anche Lorenzo Musetti, finalista nel 2024, che per il secondo anno consecutivo ha dovuto abbandonare l’idea di giocare il torneo di preparazione per Wimbledon.

Con il ritiro di Musetti se n’è andata l’unica rappresentanza italiana in questo torneo, sia nel tabellone principale sia nelle qualificazioni.