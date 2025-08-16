Cincinnati, il programma di domenica 17 agosto: Paolini contro Kudermetova alle 21. Nella notte le finali di doppio

Solitamente la domenica è il giorno delle finali nel tennis. A Cincinnati, invece, sarà soprattutto la giornata delle semifinali femminili. Causa estensione del format, da quest’anno i Masters 1000 estivi nordamericani (ATP e WTA) costituiscono l’eccezione che conferma la regola e così le uniche finali in programma per domenica 17 agosto in Ohio saranno quelle di doppio che, tra l’altro, inizieranno quando sarà già scoccata la mezzanotte.

Ad un orario decisamente più comodo per gli appassionati italiani scenderà in campo Jasmine Paolini per la seconda semifinale del tabellone di singolare femminile. Il suo match contro la russa Veronika Kudermetova seguirà la sfida tra Rybakina e Swiatek, al via alle 19, ma comunque non avrà inizio prima delle 21 italiane. Jasmine è sotto 3-1 nei precedenti che però sono tutti piuttosto datati (il più recente è di quattro anni fa, proprio a Cincinnati quando Kudermetova vinse 6-3 6-2). Gli head-to-head tra Rybakina e Swiatek, invece, sono favorevoli alla polacca, avanti 5-4.

Dopo la mezzanotte il P&G Center Court di Cincinnati ospiterà, come detto, le finali di doppio che potrebbero vedere impegnate le coppie azzurre (Musetti/Sonego nel maschile ed Errani/Paolini nel femminile). Prima toccherà agli uomini, non prima dell’1:30 alle donne.