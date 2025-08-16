US Open, doppio misto: Navarro “pianta” Sinner, Paolini-Musetti in tabellone

La USTA ha annunciato le coppie per il rivoluzionario torneo di doppio misto dello US Open 2025 che si svolgerà a Flushing Meadows martedì 19 e mercoledì 20 agosto nel corso della Fan Week.

Notizie in chiaroscuro per i colori italiani. Tre tennisti hanno dichiarato forfait: Paula Badosa, Tommy Paul ed Emma Navarro, con quest’ultima che avrebbe dovuto essere la compagna di Jannik Sinner. Jessica Pegula e Jack Draper, che avrebbero dovuto giocare in coppia rispettivamente con Tommy Paul e Paula Badosa, hanno deciso di giocare insieme, e in virtù del loro ranking combinato al momento della deadline per gli ingressi (il 28 luglio) accedono direttamente al tabellone principale.

Sinner, se vorrà partecipare alla competizione (che ricordiamo mette in palio un milione di dollari per la coppia vincitrice) dovrà cercare un’altra compagna e la nuova coppia potrà entrare direttamente in tabellone se il loro ranking combinato lo permetterà.

La richiesta di ammissione al main draw con una nuova compagna dovrà arrivare entro le ore 14 (le 20 in Italia) di domenica 17 agosto.

Da ricordare che le finali del Cincinnati Open si giocheranno lunedì 18 agosto a partire dalle ore 15 (prima la finale WTA, poi quella ATP), e immediatamente dopo i finalisti verranno trasportati a New York con un volo privato per poter eventualmente prendere parte alla competizione di doppio misto.

Entrano Paolini e Musetti

Nel frattempo, a causa di queste defezioni, la coppia tutta italiana composta da Jasmine Paolini e Lorenzo Musetti ha ottenuto l’ingresso nel tabellone principale per diritto di classifica.

Qui sotto l’elenco delle coppie in tabellone:

Accesso diretto

Jessica Pegula e Jack Draper

Iga Swiatek e Casper Ruud

Elena Rybakina e Taylor Fritz

Amanda Anisimova e Holger Rune

Belinda Bencic e Alexander Zverev

Mirra Andreeva e Daniil Medvedev

Jasmine Paolini e Lorenzo Musetti

Wild Card

Madison Keys e Frances Tiafoe

Olga Danilovic e Novak Djokovic

Emma Raducanu e Carlos Alcaraz

Taylor Townsend e Ben Shelton

Venus Williams e Reilly Opelka

Restano da assegnare altre tre wild card.