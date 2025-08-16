US Open, doppio misto: Navarro “pianta” Sinner, Paolini-Musetti in tabellone

La USTA ha annunciato le coppie per il rivoluzionario torneo di doppio misto dello US Open 2025 che si svolgerà a Flushing Meadows martedì 19 e mercoledì 20 agosto nel corso della Fan Week.
Notizie in chiaroscuro per i colori italiani. Tre tennisti hanno dichiarato forfait: Paula Badosa, Tommy Paul ed Emma Navarro, con quest’ultima che avrebbe dovuto essere la compagna di Jannik Sinner. Jessica Pegula e Jack Draper, che avrebbero dovuto giocare in coppia rispettivamente con Tommy Paul e Paula Badosa, hanno deciso di giocare insieme, e in virtù del loro ranking combinato al momento della deadline per gli ingressi (il 28 luglio) accedono direttamente al tabellone principale.
Sinner, se vorrà partecipare alla competizione (che ricordiamo mette in palio un milione di dollari per la coppia vincitrice) dovrà cercare un’altra compagna e la nuova coppia potrà entrare direttamente in tabellone se il loro ranking combinato lo permetterà.
La richiesta di ammissione al main draw con una nuova compagna dovrà arrivare entro le ore 14 (le 20 in Italia) di domenica 17 agosto.
Da ricordare che le finali del Cincinnati Open si giocheranno lunedì 18 agosto a partire dalle ore 15 (prima la finale WTA, poi quella ATP), e immediatamente dopo i finalisti verranno trasportati a New York con un volo privato per poter eventualmente prendere parte alla competizione di doppio misto.
Entrano Paolini e Musetti
Nel frattempo, a causa di queste defezioni, la coppia tutta italiana composta da Jasmine Paolini e Lorenzo Musetti ha ottenuto l’ingresso nel tabellone principale per diritto di classifica.
Qui sotto l’elenco delle coppie in tabellone:
Accesso diretto
Jessica Pegula e Jack Draper
Iga Swiatek e Casper Ruud
Elena Rybakina e Taylor Fritz
Amanda Anisimova e Holger Rune
Belinda Bencic e Alexander Zverev
Mirra Andreeva e Daniil Medvedev
Jasmine Paolini e Lorenzo Musetti
Wild Card
Madison Keys e Frances Tiafoe
Olga Danilovic e Novak Djokovic
Emma Raducanu e Carlos Alcaraz
Taylor Townsend e Ben Shelton
Venus Williams e Reilly Opelka
Restano da assegnare altre tre wild card.