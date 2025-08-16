WTA Cincinnati, Gauff e i 16 doppi falli con Paolini. Ma c’è chi ha fatto (molto) peggio

Nel quarto di finale del “1000” dell’Ohio, Jasmine Paolini rimonta Coco Gauff 2-6 6-4 6-3. La notizia tecnica? Non solo la tenacia dell’italiana, ma i 16 doppi falli di Gauff (più 62 UE) che hanno aperto varchi decisivi nei momenti caldi. Una fotografia perfetta della linea sottile tra aggressività e controllo che il servizio femminile (e non solo) sta tracciando in questa stagione.

Perché partiamo da qui

Il doppio fallo non costituisce più esclusivamente il marchio di un servizio fragile o tecnicamente deficitario. Nell’era del tennis moderno, in cui la risposta è diventata un colpo aggressivo e immediatamente offensivo, molte giocatrici scelgono di spingere anche la seconda palla quasi come fosse una “prima ridotta”, pur consapevoli del rischio. La logica è semplice: meglio rischiare l’errore e mantenere l’iniziativa, piuttosto che offrire all’avversaria una seconda morbida che diventa un invito a comandare lo scambio.

Il rovescio della medaglia è evidente: quando la giornata non gira, o la fiducia vacilla, la conta dei doppi falli può esplodere a livelli da record. Un esempio perfetto è Coco Gauff, il caso-studio più emblematico del 2024-2025. La statunitense, nonostante sia già campionessa Slam e stabilmente tra le prime del ranking, ha vissuto spesso vere e proprie “emorragie” di doppi falli. Eppure, paradossalmente, riesce spesso a vincere lo stesso, segno che questo fenomeno va letto con più sfumature rispetto al passato.

La cartolina arriva dal torneo di Montreal 2025: Gauff ha superato Danielle Collins nonostante 23 doppi falli – un dato che la colloca tra i picchi più alti mai registrati in un singolo match WTA. Non è un dettaglio marginale: è una vittoria costruita malgrado un handicap statistico che, in altre epoche, avrebbe significato sconfitta quasi certa.

Questo dato evidenzia due tendenze fondamentali:

L’aggressività come necessità tattica – oggi le giocatrici non possono permettersi di offrire seconde “attaccabili”. Meglio rischiare l’errore che lasciare campo aperto. La resilienza mentale – Gauff ha dimostrato che, anche con numeri da record negativo, si può vincere grazie ad altri fattori: mobilità, solidità da fondo, capacità di gestire i punti cruciali. Fortunatamente per i tifosi azzurri, questa volta contro Jasmine Paolini non è bastato.

Ecco perché partire da qui: il doppio fallo nel tennis contemporaneo non è più solo un indice di debolezza, ma spesso il prezzo da pagare per restare protagoniste contro avversarie sempre più aggressive.

I grandi record WTA

Più doppi falli in un match (record assoluto)

Anna Kournikova , 31 DF vs Miho Saeki , Australian Open 1999 (e vinse!). Un primato che resiste da oltre 25 anni.

, DF vs , Australian Open 1999 (e vinse!). Un primato che resiste da oltre 25 anni. Secondo gradino, 28 DF

Raffaella Reggi (Roma 1988) e Jelena Dokic (Auckland 2006). Due storie diverse, stesso numero: quando la seconda “spinta” non gira, il conto lievita.

(Roma 1988) e (Auckland 2006). Due storie diverse, stesso numero: quando la seconda “spinta” non gira, il conto lievita. Quarto posto, 27 DF

Anastasia Pavlyuchenkova (Baku 2011).

(Baku 2011). Record “recenti” in alta quota

Coco Gauff ha toccato 23 DF a Montreal 2025 (vittoria su Danielle Collins), rientrando nella top-5 storica del dato per singolo match.

ha toccato a Montreal 2025 (vittoria su Danielle Collins), rientrando nella top-5 storica del dato per singolo match. Il game più “storto”

7 doppi falli nello stesso gioco : Jelena Ostapenko (US Open 2019) e Zheng Qinwen (Australian Open 2024). A quota 6 compaiono Danielle Collins (Indian Wells 2021) e Aryna Sabalenka (AO 2022).

: (US Open 2019) e (Australian Open 2024). A quota 6 compaiono (Indian Wells 2021) e (AO 2022). La stagione con più doppi falli di sempre (WTA)

Camila Giorgi , 458 DF nel 2015 : è la vetta della statistica nella storia WTA; un record spesso citato dagli analisti quando si parla di gioco “all-in” sulla seconda.

, DF nel : è la vetta della statistica nella storia WTA; un record spesso citato dagli analisti quando si parla di gioco “all-in” sulla seconda. La grande trasformazione

Aryna Sabalenka chiuse il 2022 con 428 DF (quasi 8 a partita), poi ridusse drasticamente l’errore lavorando su tecnica e biomeccanica del movimento: un caso-scuola su come si “guarisce” dallo yips del servizio.

E nel mondo ATP? I picchi (e gli eccessi) della seconda “spinta”

Record in un best-of-three (ATP)

Maxime Cressy, 25 DF a Dubai 2023 (sconfitta con Auger-Aliassime).

Più doppi falli in un match (ATP)

Marc Rosset, 30 DF vs Arnaud Clément (Coppa Davis 2001, 5 set indoor). Subito dietro Goran Ivanišević, 27 DF vs Leander Paes (Davis 1995, erba). Sul gradino dei 26: ancora Rosset (Wimbledon 1995), Alexander Bublik (US Open 2019, e vinse), Pierre-Hugues Herbert (Wimbledon 2021).

Il due-set più “pesante”

Guillermo Coria, 16 DF in due set (Acapulco 2006). Una cartolina di quanto il fattore mentale possa travolgere anche un top player.

Curiosità “in fila”

La letteratura statistica ATP riporta persino record di doppi falli consecutivi o quattro di fila nello stesso game (tra i protagonisti storici compaiono Boris Becker, Cédric Pioline, Guillermo Coria, Fernando Verdasco, Mischa Zverev, Benoît Paire, Maxime Cressy).

Altri fattori: ambiete, condizioni, scelte tattiche e psicologia

Non sempre il doppio fallo è figlio di un cattivo movimento: spesso entrano in gioco elementi esterni. Il vento modifica il lancio di palla (il cosiddetto toss), rendendolo instabile e obbligando la giocatrice a inseguire la sfera con il corpo, col rischio di un’esecuzione meno fluida. L’umidità appesantisce la palla e richiede più spinta di braccio per generare rotazione, mentre altitudine e temperatura incidono sulla traiettoria: a Madrid o a Città del Messico, ad esempio, l’aria più rarefatta rende più difficile controllare una seconda liftata. Anche le palle da gioco hanno un ruolo cruciale: più nuove e veloci, più complicato trovare la giusta finestra di sicurezza; più usurate e gonfie, più difficile imprimere potenza senza irrigidire il movimento.

Abbiamo già accennato al fatto che il tennis femminile e maschile moderno hanno trasformato la filosofia della seconda di servizio. Non più solo colpo difensivo, ma una vera “prima ridotta”: si cerca profondità, velocità e angolo per non concedere all’avversario la possibilità di attaccare. Questa scelta comporta un aumento inevitabile di doppi falli. Non bisogna però dimenticare la dimensione mentale. Il servizio è l’unico colpo totalmente sotto il controllo del giocatore, senza influenza diretta dell’avversario. Questo paradosso lo rende, al tempo stesso, arma e incubo.

Quando subentra lo yips — un blocco psicologico che irrigidisce il movimento — anche i gesti più automatici diventano innaturali. Il caso di Aryna Sabalenka nel 2022 è emblematico: oltre 420 doppi falli stagionali, con partite in cui la seconda diventava un rebus irrisolvibile. Per uscire da quella spirale, la bielorussa ha dovuto ricorrere a un lavoro biomeccanico radicale, guidata da Gavin MacMillan, che le ha permesso di “riscrivere” il servizio e ritrovare fiducia: “Era una questione innanzitutto psicologica, mi sono successe molte cose negli ultimi anni, molte emozioni nella mia testa, e poi sono arrivati i problemi tecnici. Ho lavorato molto duramente per risolverli, individuando il problema”. Difficoltà tecnica, certamente, ma mentale: il braccio si blocca, la mente anticipa l’errore, e l’errore si materializza.

In definitiva, i doppi falli non sono soltanto numeri da tabellino, ma spie luminose che rivelano molto di un giocatore: la capacità di reggere la pressione, la propensione al rischio e la solidità del servizio come vera arma di gioco. La cronaca ci ricorda che spesso una partita si decide proprio lì, su quella sottile linea bianca del servizio.