ATP/WTA Cincinnati LIVE: Sinner si ritira dopo 20 minuti! Alcaraz campione. Alle 24 Paolini sfida Swiatek

Segui con Uibtennis il LIVE della giornata finale a Cincinnati. La finale maschile è alle 21 con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Alle 24 Jasmine Paolini sfida la campionessa di Wimbledon Iga Swiatek

P&G Center Court - Cincinnati 2025 (Photo by Cincinnati Open)

37 min ago18/08/2025 22:13

Alle 24 il LIVE ritorna per la finale femminile Swiatek-Paolini

1 hr 14 min ago18/08/2025 21:36

Sinner si ritira sullo 0-5!

È durata appena 20 minuti il “classico” di Cincinnati. Sinner, chiaramente in cattive condizioni di salute, si è ritirato dopo soli 5 giochi

1 hr 22 min ago18/08/2025 21:29

Alcaraz 3-0 “pesante”

Inizio in salita per Sinner, che cede i due primi turni di battuta.

2 hr 44 min ago18/08/2025 21:06

Finale maschile: Sinner vs Alcaraz

Comincia la serata all’assalto di due titoli ‘1000’ per il tennis italiano. Si comincia con il “classico” del tennis contemporaneo tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

