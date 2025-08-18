ATP/WTA Cincinnati LIVE: Sinner si ritira dopo 20 minuti! Alcaraz campione. Alle 24 Paolini sfida Swiatek

Alle 24 il LIVE ritorna per la finale femminile Swiatek-Paolini
Sinner si ritira sullo 0-5!
È durata appena 20 minuti il “classico” di Cincinnati. Sinner, chiaramente in cattive condizioni di salute, si è ritirato dopo soli 5 giochi
Alcaraz 3-0 “pesante”
Inizio in salita per Sinner, che cede i due primi turni di battuta.
Finale maschile: Sinner vs Alcaraz
Comincia la serata all’assalto di due titoli ‘1000’ per il tennis italiano. Si comincia con il “classico” del tennis contemporaneo tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.