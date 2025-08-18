WTA Cincinnati, Paolini: “Sempre difficile giocare contro Swiatek. Darò il massimo”

L’estate di Jasmine Paolini ha preso finalmente la piega giusta. Dopo un giugno e un luglio sottotono che sono costati caro all’azzurra in termini di classifica, la nativa di Castelnuovo di Garfagnana ha dato una netta scossa alla sua stagione, che necessitava di un cambio di marcia. A Cincinnati si rivede la solita Jasmine, dinamica e combattiva. Ai quarti di finale, l’azzurra ha messo k.o – ancora una volta – Coco Gauff, che dopo esser stata sconfitta da Jas nell’atto decisivo dell’WTA di Roma, si è arresa anche sul cemento statunitense, superficie prediletta dalla padrona di casa.

L’ex numero 4 del mondo ha poi sfidato per un posto in finale la russa Veronika Kudermetova, che ha capito ben poco per un’ora di gioco, durante la quale ha perso la pazienza molteplici volte. Paolini si è trovato in vantaggio sullo score di 6-3 5-3, prima di subire un terribile blackout che ha messo a serio rischio il suo incontro: “Stavo giocando bene fino al 5-3 nel secondo set e lo stavo gestendo bene. Ero tranquilla, concentrata e persino rilassata – ha confessato – Poi ho iniziato a innervosirmi al pensiero di chiudere e di avere la possibilità di subire il primo break del match. Così ho perso il set al tie-break. Però mi sono detta che dovevo continuare a crederci e fare il meglio possibile. È quello che ho fatto e alla fine sono riuscita a vincere il terzo set”.

La reazione da campionessa ha trascinato Paolini verso la sua prima finale a Cincinnati, la terza a livello ‘1000’. A separarla dal titolo in terra statunitense ci sarà l’ex numero uno del mondo, Iga Swiatek, sempre spietata nei precedenti con l’azzurra: “È sempre molto difficile giocare contro Iga – ha dichiarato Jas – Difende benissimo e serve molto bene, ma darò il massimo e cercherò di esprimere il mio tennis migliore, quello che mi ha portato fino a qui. Mi piacciono molto le condizioni di Cincinnati e spero che sia una bella partita. Andremo in campo per lottare. Ringrazio tutti quelli che mi stanno sostenendo questa settimana, li sento davvero vicini”.