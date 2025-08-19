ATP Winston-Salem, ottimo esordio per Mattia Bellucci: batte Comesana e vola al secondo turno

M. Bellucci b. F. Comesana 6-4 6-3

Mattia Bellucci (24 anni, numero 63 del ranking ATP) sconfigge Francisco Comesana (24 anni, numero 54 della classifica mondiale) e si qualifica al secondo turno del Winston-Salem Open: il bustocco, reduce dal successo nel Challenger di Sumter, si è imposto con il punteggio di 6-4 6-3 in un’ora e 21 minuti di gioco, mettendo a segno la quinta vittoria consecutiva. Al prossimo ostacolo dell‘ATP 250 del North Carolina se la vedrà con la testa di serie numero 12 Jaume Munar.

LA PARTITA- Bellucci nel primo parziale scappa rapidamente sul 3 a 0 (pesante, con due break di vantaggio), approfittando degli errori gratuiti di un avversario appannato: comincia a questo punto una strana bagarre, contrassegnata dalle montagne russe delle palle break e dal rendimento al servizio piuttosto scadente per entrambi i protagonisti (25% di punti vinti sulla seconda per Comesana, 30% per Bellucci). L’argentino recupera immediatamente uno dei due break di ritardo (1 a 3) ma Mattia riesce perlomeno a mantenere una buona percentuale di prime palle in campo (chiuderà il primo parziale con il 69%) e reagisce alle prime difficoltà del match strappando ancora la battuta al rivale, portandosi così sul 5 a 2. Il bustocco, dopo aver sprecato la prima opportunità di servire per il set (da 5-2 a 5-4), nel decimo game riesce a mantenere la freddezza giusta e chiude – ai vantaggi – con il punteggio di 6-4 dopo 44 minuti di gioco. Comesana nel secondo parziale prova a condurre finalmente le operazioni del punteggio, la partita si stabilizza sui binari ordinati dei turni di battuta ma Bellucci, nel quinto game, spezza definitivamente l’equilibrio, rimontando da 40-15 e scappando così sul 3 a 2. E’ la svolta definitiva del match: Mattia gioca in scioltezza, mette in mostra tutte le rotazioni del suo tennis spettacolare. difende il vantaggio senza problemi (solamente quattro punti persi alla battuta nel secondo parziale) fino al 5 a 3 e, nel nono gioco, strappa ancora il servizio all’avversario, festeggiando così il quinto successo consecutivo. 6-4 6-3 in un’ora e 21 minuti.