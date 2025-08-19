Classifica WTA: Swiatek numero 2, Paolini sale all’ottavo posto

Dopo che la mattina di lunedì 18 agosto la WTA aveva sorpreso un po’ tutti (tutti quelli che ci avevano fatto caso) pubblicando la classifica priva dei risultati del Cincinnati Open, al termine della finale vinta in due set tirati da Swiatek su Paolini è giunto l’aggiornamento, tra l’altro utile per il seeding allo US Open. Sotto questo aspetto, se la campionessa uscente in Ohio Aryna Sabalenka resta nettamente al comando pur con la sconfitta ai quarti patita da Rybakina, Iga Swiatek scavalca Coco Gauff prendendosi il numero 2 che, appunto, sarà anche la sua testa di serie a Flushing Meadows. Per Iga, 3292 punti da recuperare su Aryna, ma per adesso non sta pensando a riprendersi la vetta.
L’altro movimento in top 10 riguarda Jasmine Paolini che guadagna una posizione ai danni di Amanda Anisimova piazzandosi all’ottavo posto. A tal proposito, Jasmine ha commentato, “che sia otto o nove non so quanto cambi”. Spiegarlo qui appare superfluo perché la numero 7 del mondo Qinwen Zheng ha già dato forfait (anche) allo US Open, quindi Paolini sarebbe comunque stata estratta nel gruppo di teste di serie dalla 5 alle 8.
Anche Paula Badosa non ci sarà: fuori dal Tour aal primo turno di Wimbledon, perde 4 posizioni scendendo al 16° posto, il movimento più significativo tra le seconde 10. Guadagnano invece due posizioni Karolina Muchova (12) e Ekaterina Alexandrova (14). Beatriz Haddad Maia torna tra le prime venti, esce Diana Shnaider. Fuori dalla top 20, da registrare il +10 della semifinalista Veronika Kudermetova (26).
|Posizione
|Tennista
|Nazionalità
|Variazione
|Punti
|1
|Aryna Sabalenka
|0
|11225
|2
|Iga Swiatek
|POL
|+1
|7933
|3
|Coco Gauff
|USA
|-1
|7874
|4
|Jessica Pegula
|USA
|0
|4903
|5
|Mirra Andreeva
|0
|4733
|6
|Madison Keys
|USA
|0
|4699
|7
|Qinwen Zheng
|CHN
|0
|4433
|8
|Jasmine Paolini
|ITA
|+1
|4116
|9
|Amanda Anisimova
|USA
|-1
|3869
|10
|Elena Rybakina
|KAZ
|0
|3663
|11
|Emma Navarro
|USA
|0
|3095
|12
|Karolina Muchova
|ESP
|+2
|2838
|13
|Elina Svitolina
|UKR
|0
|2834
|14
|Ekaterina Alexandrova
|+2
|2786
|15
|Clara Tauson
|DEN
|0
|2781
|16
|Paula Badosa
|ESP
|-4
|2564
|17
|Daria Kasatkina
|AUS
|0
|2361
|18
|Belinda Bencic
|SUI
|+1
|2265
|19
|Liudmila Samsonova
|-1
|2166
|20
|Beatriz Haddad Maia
|BRA
|-3
|2074
Ranking WTA, le italiane: sale Bronzetti, scende Cocciaretto
Oltre alla posizione guadagnata da Paolini in top 10 di cui abbiamo detto, in top 100 troviamo Lucia Bronzetti, che sale di cinque posti in virtù degli ottavi a Cincinnati dove ha sconfitto anche Kasatkina e Ostapenko, mentre Elisabetta Cocciaretto perde nove posizioni, sconfitta al primo turno di qualificazioni, incapace quindi di difendere il secondo round del main draw di un anno fa. Sempre due sole azzurre tra il n. 101 e il 200, Lucrezia Stefanini e Nuria Brancaccio. Ecco le prima 400 d’Italia:
|Posizione
|Tennista
|Variazione
|Punti
|8
|Jasmine Paolini
|+1
|4116
|56
|Lucia Bronzetti
|+5
|1068
|87
|Elisabetta Cocciaretto
|-9
|825
|149
|Lucrezia Stefanini
|-6
|484
|167
|Nuria Brancaccio
|+1
|433
|249
|Tyra Caterina Grant
|0
|295
|252
|Giorgia Pedone
|-+3
|293
|258
|Camilla Rosatello
|+4
|282
|259
|Silvia Ambrosio
|+4
|279
|278
|Nicole Fossa Huergo
|+4
|252
|283
|Martina Trevisan
|-12
|246
|291
|Sara Errani
|-1
|240
|299
|Aurora Zantedeschi
|+14
|233
|334
|Jessica Pieri
|+1
|194
|385
|Dalila Spiteri
|-8
|152
|395
|Samira De Stefano
|-1
|145
|398
|Federica Urgesi
|+3
|142
Race Finals: Swiatek si avvicina a Sabalenka, Paolini a un passo dall’ottavo posto
Nessuna variazione al vertice, ma il titolo “1000” consente a Swiatek di guadagnare 785 sulla prima della corsa Sabalenka: ora 507 punti separano le due già qualificate alle Finals. Rybakina e Pegula si scambiano di posto e Paolini consolida il nono posto, portandosi a soli 34 punti dalla statunitense.
|Posizione
|Tennista
|Nazionalità
|Variazione
|Punti
|1
|Aryna Sabalenka (Q)
|0
|7610
|2
|Iga Swiatek (Q)
|POL
|0
|7103
|3
|Coco Gauff
|USA
|0
|4944
|4
|Madison Keys
|USA
|0
|4440
|5
|Mirra Andreeva
|0
|4059
|6
|Amanda Anisimova
|USA
|0
|3608
|7
|Elena Rybakina
|KAZ
|+1
|3511
|8
|Jessica Pagula
|USA
|-1
|3430
|9
|Jasmine Paolini
|ITA
|0
|3396
|10
|Elina Svitolina
|UKR
|0
|2596
|11
|Clara Tauson
|DEN
|0
|2544
|12
|Ekaterina Alexandrova
|0
|2370
|13
|Emma Navarro
|USA
|0
|2240
|14
|Belinda Bencic
|SUI
|0
|2159
|15
|Liudmila Samsonova
|0
|1909
|16
|Elise Mertens
|BEL
|+2
|1727
|17
|Jelena Ostapenko
|LAT
|-1
|1712
|18
|Qinwen Zheng
|CHN
|-1
|1663
|19
|Paula Badosa
|ESP
|0
|1611
|20
|Dayana Yastremska
|UKR
|0
|1545