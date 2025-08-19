Classifica WTA: Swiatek numero 2, Paolini sale all’ottavo posto

Dopo che la mattina di lunedì 18 agosto la WTA aveva sorpreso un po’ tutti (tutti quelli che ci avevano fatto caso) pubblicando la classifica priva dei risultati del Cincinnati Open, al termine della finale vinta in due set tirati da Swiatek su Paolini è giunto l’aggiornamento, tra l’altro utile per il seeding allo US Open. Sotto questo aspetto, se la campionessa uscente in Ohio Aryna Sabalenka resta nettamente al comando pur con la sconfitta ai quarti patita da Rybakina, Iga Swiatek scavalca Coco Gauff prendendosi il numero 2 che, appunto, sarà anche la sua testa di serie a Flushing Meadows. Per Iga, 3292 punti da recuperare su Aryna, ma per adesso non sta pensando a riprendersi la vetta.

L’altro movimento in top 10 riguarda Jasmine Paolini che guadagna una posizione ai danni di Amanda Anisimova piazzandosi all’ottavo posto. A tal proposito, Jasmine ha commentato, “che sia otto o nove non so quanto cambi”. Spiegarlo qui appare superfluo perché la numero 7 del mondo Qinwen Zheng ha già dato forfait (anche) allo US Open, quindi Paolini sarebbe comunque stata estratta nel gruppo di teste di serie dalla 5 alle 8.

Anche Paula Badosa non ci sarà: fuori dal Tour aal primo turno di Wimbledon, perde 4 posizioni scendendo al 16° posto, il movimento più significativo tra le seconde 10. Guadagnano invece due posizioni Karolina Muchova (12) e Ekaterina Alexandrova (14). Beatriz Haddad Maia torna tra le prime venti, esce Diana Shnaider. Fuori dalla top 20, da registrare il +10 della semifinalista Veronika Kudermetova (26).

Posizione Tennista Nazionalità Variazione Punti 1 Aryna Sabalenka 0 11225 2 Iga Swiatek POL +1 7933 3 Coco Gauff USA -1 7874 4 Jessica Pegula USA 0 4903 5 Mirra Andreeva 0 4733 6 Madison Keys USA 0 4699 7 Qinwen Zheng CHN 0 4433 8 Jasmine Paolini ITA +1 4116 9 Amanda Anisimova USA -1 3869 10 Elena Rybakina KAZ 0 3663 11 Emma Navarro USA 0 3095 12 Karolina Muchova ESP +2 2838 13 Elina Svitolina UKR 0 2834 14 Ekaterina Alexandrova +2 2786 15 Clara Tauson DEN 0 2781 16 Paula Badosa ESP -4 2564 17 Daria Kasatkina AUS 0 2361 18 Belinda Bencic SUI +1 2265 19 Liudmila Samsonova -1 2166 20 Beatriz Haddad Maia BRA -3 2074

Ranking WTA, le italiane: sale Bronzetti, scende Cocciaretto

Oltre alla posizione guadagnata da Paolini in top 10 di cui abbiamo detto, in top 100 troviamo Lucia Bronzetti, che sale di cinque posti in virtù degli ottavi a Cincinnati dove ha sconfitto anche Kasatkina e Ostapenko, mentre Elisabetta Cocciaretto perde nove posizioni, sconfitta al primo turno di qualificazioni, incapace quindi di difendere il secondo round del main draw di un anno fa. Sempre due sole azzurre tra il n. 101 e il 200, Lucrezia Stefanini e Nuria Brancaccio. Ecco le prima 400 d’Italia:

Posizione Tennista Variazione Punti 8 Jasmine Paolini +1 4116 56 Lucia Bronzetti +5 1068 87 Elisabetta Cocciaretto -9 825 149 Lucrezia Stefanini -6 484 167 Nuria Brancaccio +1 433 249 Tyra Caterina Grant 0 295 252 Giorgia Pedone -+3 293 258 Camilla Rosatello +4 282 259 Silvia Ambrosio +4 279 278 Nicole Fossa Huergo +4 252 283 Martina Trevisan -12 246 291 Sara Errani -1 240 299 Aurora Zantedeschi +14 233 334 Jessica Pieri +1 194 385 Dalila Spiteri -8 152 395 Samira De Stefano -1 145 398 Federica Urgesi +3 142

Race Finals: Swiatek si avvicina a Sabalenka, Paolini a un passo dall’ottavo posto

Nessuna variazione al vertice, ma il titolo “1000” consente a Swiatek di guadagnare 785 sulla prima della corsa Sabalenka: ora 507 punti separano le due già qualificate alle Finals. Rybakina e Pegula si scambiano di posto e Paolini consolida il nono posto, portandosi a soli 34 punti dalla statunitense.