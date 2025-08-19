Ranking

Classifica WTA: Swiatek numero 2, Paolini sale all’ottavo posto

La finale di Cincinnati permette a Iga Swiatek di essere seconda del seeding allo US Open. Nella Race, Jasmine Paolini è vicinissima all'ottava posizione

By Michelangelo Sottili
6 Min Read
Jasmine Paolini - Cincinnati 2025 (Photo by Kathryn Riley/Wick Photography for Cincinnati Open)

Dopo che la mattina di lunedì 18 agosto la WTA aveva sorpreso un po’ tutti (tutti quelli che ci avevano fatto caso) pubblicando la classifica priva dei risultati del Cincinnati Open, al termine della finale vinta in due set tirati da Swiatek su Paolini è giunto l’aggiornamento, tra l’altro utile per il seeding allo US Open. Sotto questo aspetto, se la campionessa uscente in Ohio Aryna Sabalenka resta nettamente al comando pur con la sconfitta ai quarti patita da Rybakina, Iga Swiatek scavalca Coco Gauff prendendosi il numero 2 che, appunto, sarà anche la sua testa di serie a Flushing Meadows. Per Iga, 3292 punti da recuperare su Aryna, ma per adesso non sta pensando a riprendersi la vetta.

L’altro movimento in top 10 riguarda Jasmine Paolini che guadagna una posizione ai danni di Amanda Anisimova piazzandosi all’ottavo posto. A tal proposito, Jasmine ha commentato, “che sia otto o nove non so quanto cambi”. Spiegarlo qui appare superfluo perché la numero 7 del mondo Qinwen Zheng ha già dato forfait (anche) allo US Open, quindi Paolini sarebbe comunque stata estratta nel gruppo di teste di serie dalla 5 alle 8.
Anche Paula Badosa non ci sarà: fuori dal Tour aal primo turno di Wimbledon, perde 4 posizioni scendendo al 16° posto, il movimento più significativo tra le seconde 10. Guadagnano invece due posizioni Karolina Muchova (12) e Ekaterina Alexandrova (14). Beatriz Haddad Maia torna tra le prime venti, esce Diana Shnaider. Fuori dalla top 20, da registrare il +10 della semifinalista Veronika Kudermetova (26).

PosizioneTennistaNazionalitàVariazionePunti
1Aryna Sabalenka011225
2Iga SwiatekPOL+17933
3Coco GauffUSA-17874
4Jessica PegulaUSA04903
5Mirra Andreeva04733
6Madison KeysUSA04699
7Qinwen ZhengCHN04433
8Jasmine PaoliniITA+14116
9Amanda AnisimovaUSA-13869
10Elena RybakinaKAZ03663
11Emma NavarroUSA03095
12Karolina MuchovaESP+22838
13Elina SvitolinaUKR02834
14Ekaterina Alexandrova+22786
15Clara TausonDEN02781
16Paula BadosaESP-42564
17Daria KasatkinaAUS02361
18Belinda BencicSUI+12265
19Liudmila Samsonova-12166
20Beatriz Haddad MaiaBRA-32074

Ranking WTA, le italiane: sale Bronzetti, scende Cocciaretto

Oltre alla posizione guadagnata da Paolini in top 10 di cui abbiamo detto, in top 100 troviamo Lucia Bronzetti, che sale di cinque posti in virtù degli ottavi a Cincinnati dove ha sconfitto anche Kasatkina e Ostapenko, mentre Elisabetta Cocciaretto perde nove posizioni, sconfitta al primo turno di qualificazioni, incapace quindi di difendere il secondo round del main draw di un anno fa. Sempre due sole azzurre tra il n. 101 e il 200, Lucrezia Stefanini e Nuria Brancaccio. Ecco le prima 400 d’Italia:

PosizioneTennistaVariazionePunti
8Jasmine Paolini+14116
56Lucia Bronzetti+51068
87Elisabetta Cocciaretto-9825
149Lucrezia Stefanini-6484
167Nuria Brancaccio+1433
249Tyra Caterina Grant0295
252Giorgia Pedone-+3293
258Camilla Rosatello+4282
259Silvia Ambrosio+4279
278Nicole Fossa Huergo+4252
283Martina Trevisan-12246
291Sara Errani-1240
299Aurora Zantedeschi+14233
334Jessica Pieri+1194
385Dalila Spiteri-8152
395Samira De Stefano-1145
398Federica Urgesi+3142

Race Finals: Swiatek si avvicina a Sabalenka, Paolini a un passo dall’ottavo posto

Nessuna variazione al vertice, ma il titolo “1000” consente a Swiatek di guadagnare 785 sulla prima della corsa Sabalenka: ora 507 punti separano le due già qualificate alle Finals. Rybakina e Pegula si scambiano di posto e Paolini consolida il nono posto, portandosi a soli 34 punti dalla statunitense.

PosizioneTennistaNazionalitàVariazionePunti
1Aryna Sabalenka (Q)07610
2Iga Swiatek (Q)POL07103
3Coco GauffUSA04944
4Madison KeysUSA04440
5Mirra Andreeva04059
6Amanda AnisimovaUSA03608
7Elena RybakinaKAZ+13511
8Jessica PagulaUSA-13430
9Jasmine PaoliniITA03396
10Elina SvitolinaUKR02596
11Clara TausonDEN02544
12Ekaterina Alexandrova02370
13Emma NavarroUSA02240
14Belinda BencicSUI02159
15Liudmila Samsonova01909
16Elise MertensBEL+21727
17Jelena OstapenkoLAT-11712
18Qinwen ZhengCHN-11663
19Paula BadosaESP01611
20Dayana YastremskaUKR01545

