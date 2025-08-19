US Open, ritornano le star: Del Potro, Roddick, Agassi e McEnroe in campo giovedì 21 luglio

L’appuntamento newyorkese, quest’anno, è iniziato in un clima differente tra le mura di Flushing Meadows. Mentre parecchi tennisti sgomitano per rientrare nell’ambitissimo main draw dello US Open, l’élite ha preso parte allo speciale formato del doppio misto, che chiuderà i battenti mercoledì 20 agosto. La suddetta competizione ha richiamato l’attenzione del pubblico grazie ai nomi blasonati dei partecipanti, e l’USTA, giovedì 21 luglio, continuerà a mantenere questo clima festoso prima che l’agonismo proliferi in tutti i campi dello Slam statunitense.

Come accennato poc’anzi, il 21 luglio, le “Stars Of The Open” scenderanno in campo per dare spettacolo, e parecchie leggende sono invitate al fantastico evento. Coco Gauff e Andre Agassi inaugureranno il programma sfidando Venus Williams e John McEnroe in un doppio tutto americano. Torneranno sul rettangolo da gioco, per l’occasione, anche Andy Roddick e Juan Martin del Potro, che affiancheranno rispettivamente i due talentuosissimi Michelsen e Fonseca.

Nel terzo match, a dieci anni di distanza dal suo successo, Flavia Pennetta tornerà a calpestare il cemento dell’Arthur Ashe Stadium, affiancata dal connazionale Flavio Cobolli. Il duo azzurro troverà dall’altra parte della rete la super-coppia (nel tennis e nella vita) composta da Gael Monfils ed Elina Svitolina. Dulcis in fundo, il beniamino di casa Jack Sock chiuderà la festa del “Stars Of The Open”, in un doppio conclusivo al quale parteciperanno anche Dana Mathewson, Bethanie Mattek-Sands e Casey Ratzlaff.