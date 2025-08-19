US Open, Sinner si cancella dal doppio misto dopo il ritiro di Cincinnati

Jannik Sinner, come prevedibile, si è cancellato dal torneo di doppio misto dello US Open, che – con un formato rivoluzionario – prende il via oggi, martedì 19 agosto. Il nome del numero uno del mondo non compare più nel tabellone sul sito ufficiale del torneo. Sinner, che avrebbe dovuto giocare in coppia con Siniakova, ai microfoni dell’ATP ha spiegato di avere bisogno di un paio di giorni di riposo dopo il malessere che lo ha costretto a ritirarsi dopo poco più di venti minuti dalla finale di Cincinnati contro Carlos Alcaraz. “Ora ovviamente il focus principale è lo US Open. E adesso la cosa più importante è recuperare. Amo molto i tornei dello Slam, sono i tornei principali su cui ruota la mia stagione e la mia carriera. Sarà un torneo duro, ma al tempo stesso non vedo l’ora. Adesso mi prendo un paio di giorni per recuperare, poi tornerò a lavorare”. Gli italiani che prenderanno parte al doppio misto a Flushing Meadows, di conseguenza, sono tre: Lorenzo Musetti (che gioca insieme all’americana McNally) e la coppia Errani-Vavassori, che difende il titolo conquistato nel 2024. Sinner si concentrerà sul torneo di singolare, che inizierà domenica 24 agosto. Si tratta del primo torneo in cui Jannik rischia concretamente di perdere il trono della classifica ATP.