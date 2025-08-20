Da Sinner a Paolini: cinque azzurri teste di serie allo US Open 2025

Terminato il Masters 1000 di Cincinnati, il circuito si sposta a New York per l’ultimo grande appuntamento della stagione: lo US Open 2025, in programma da domenica 26 agosto al 7 settembre. Sarà un’edizione speciale anche per il tennis italiano, che potrà contare su cinque giocatori tra le teste di serie: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Luciano Darderi nel tabellone maschile, mentre Jasmine Paolini guiderà le speranze azzurre nel femminile. Per Darderi si tratta di un ingresso storico tra i primi 32, reso possibile dal forfait del francese Arthur Fils, che ha liberato un posto nel seeding. Sul fronte WTA, invece, spicca anche la notizia del balzo di Iga Swiatek, che grazie al trionfo a Cincinnati ha conquistato la seconda testa di serie dietro Aryna Sabalenka, aggiungendo ulteriore prestigio a un tabellone femminile di altissimo livello.

Per il secondo anno consecutivo l’Italia si presenta allo US Open con quattro teste di serie nel tabellone maschile. Nel 2025 tocca a Sinner, Musetti, Cobolli e Darderi, quest’ultimo alla sua prima volta tra i top-32 di uno Slam. Dodici mesi fa la pattuglia azzurra era formata dagli stessi tre big (Sinner, Musetti e Cobolli) con Matteo Arnaldi a completare il quartetto. Una continuità che testimonia la solidità del movimento maschile italiano, capace di confermarsi tra le nazioni più rappresentate nella parte alta del tabellone di Flushing Meadows. Da segnalare che Lorenzo Sonego è oggi il primo giocatore fuori dal seeding, pronto comunque a giocarsela contro chiunque. In tabellone diretto, senza passare dalle qualificazioni, ci saranno anche Arnaldi, Mattia Bellucci e Luca Nardi per il maschile, mentre nel femminile oltre a Paolini ci saranno Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto.

Quando (e dove) il sorteggio

Il sorteggio dei tabelloni di singolare si tiene giovedì 21 agosto alle 12:00 ET (18:00 italiane). Prevista la diretta sui canali ufficiali US Open, incluso YouTube/USOpen.

Come funziona il sorteggio (in breve)

– Le teste di serie 1 e 2 vengono collocate alle due estremità del tabellone.

– Le 3-4 sono sorteggiate in metà opposte, le 5-8 in quarti diversi, le 9-16 in ottavi separati.

– Le 17-32 possono incrociare le prime 16 al terzo turno. Il resto del draw è casuale.

TESTE DI SERIE US OPEN UOMINI

1 Jannik Sinner

2 Carlos Alcaraz

3 Alexander Zverev

4 Taylor Fritz

5 Jack Draper

6 Ben Shelton

7 Novak Djokovic

8 Alex de Minaur

9 Karen Khachanov

10 Lorenzo Musetti

11 Holger Rune

12 Casper Ruud

13 Daniil Medvedev

14 Tommy Paul

15 Andrey Rublev

16 Jakub Mensik

17 Frances Tiafoe

18 Alejandro Davidovich Fokina

19 Francisco Cerundolo

20 Jiri Lehecka

21 Tomas Machac

22 Ugo Humbert

23 Alexander Bublik

24 Flavio Cobolli

25 Felix Auger-Aliassime

26 Stefanos Tsitsipas

27 Denis Shapovalov

28 Alex Michelsen

29 Tallon Griekspoor

30 Brandon Nakashima

31 Gabriel Diallo

32 Luciano Darderi

TESTE DI SERIE US OPEN DONNE

1. Aryna Sabalenka

2. Iga Swiatek

3. Coco Gauff

4. Jessica Pegula

5. Mirra Andreeva

6. Madison Keys

7. Jasmine Paolini

8. Amanda Anisimova

9. Elena Rybakina

10. Emma Navarro

11. Karolina Muchova

12. Elina Svitolina

13. Ekaterina Alexandrova

14. Clara Tauson

15. Daria Kasatkina

16. Belinda Bencic

17. Liudmila Samsonova

18. Beatriz Haddad Maia

19. Elise Mertens

20. Diana Shnaider

21. Linda Noskova

22. Victoria Mboko

23. Naomi Osaka

24. Veronika Kudermetova

25. Jelena Ostapenko

26. Sofia Kenin

27. Marta Kostyuk

28. Magdalena Frech

29. Anna Kalinskaya

30. Dayana Yastremska

31. Leylah Fernandez

32. McCartney Kessler