US Open, Butorac sul doppio misto: “Sinner avrebbe voluto giocare con Serena Williams. Su Navarro ha detto una cosa non vera”

Dall’affascinante abbinamento con Serena Williams a quello reale con Katerina Siniakova dopo il forfait di Emma Navarro, ma alla fine a rinunciare al torneo di doppio misto è stato proprio Jannik Sinner, costretto all’abbandono dopo il terribile lunedì vissuto a Cincinnati. Il n. 1 del mondo aveva bisogno di riposo per ritrovare le energie necessarie per essere ai nastri di partenza dell’ultimo Slam dell’anno.

Eric Butorac, Senior Director of Player Relations degli US Open, ha rivelato diversi retroscena sugli abbinamenti di Jannik, intervenuto come ospite nel podcast Nothing Major, chiacchierando con i padroni di casa Querrey, Isner e Johnson. Ha parlato dell’abbinamento da favola con Serena Williams: “Sinner ha chiesto se fosse un’opzione, ma Serena non è rientrata nel protocollo antidoping. Per i top player il rientro richiede sei mesi. Stessa cosa per Roger e Rafa“.

Al sol pensiero di un possibile ritorno in campo della ex n. 1 del mondo con l’attuale n. 1 del ranking ATP l’US Open stesso passa in secondo piano. Eppure i protocolli vanno rispettati, dall’esibizione alla partecipazione di professionisti vi è il protocollo antidoping che va giustamente rispettato. Ma chissà che non sia un’idea che prima o poi trovi realizzazione di là nel tempo.

Sinner sarebbe dovuto scendere in campo con la giocatrice ceca e avrebbero sfidato Alexander Zverev e Belinda Bencic. Al loro posto Danielle Collins e Ryan Harrison sono stati capaci di qualificarsi per la semifinale. Butorac ha svelato un retroscena su come sia nato il “sodalizio” con l’americana, smentendo Sinner che a suo dire avrebbe detto una bugia.

Navarro ha dato forfait preferendo giocare un torneo di singolare anziché quello di doppio: “Gli abbinamenti sono stati per lo più spontanei. Non volevamo fare i “matchmaker”. I giocatori hanno scelto liberamente. Solo in un caso ho dato una mano: Sinner a Roma mi ha chiesto chi fosse disponibile e gli ho indicato quattro-cinque nomi. Ha scelto Emma Navarro“.

L’ex tennista ha, dunque, smentito quanto dichiarato dallo stesso Jannik: “Poi, però, una settimana dopo Sinner ha detto in TV che “la USTA mi ha fatto giocare con Emma”. Non era vero“.