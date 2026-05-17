Tennis e TV

TV e Rete: Ultimo rodaggio per il Roland Garros, spiccano Amburgo e Strasburgo (17-23 maggio)

I due tornei 500 e due 250 a Ginevra e Rabat nella settimana che precede lo Slam parigino. Tutto in diretta su SKY Sport e NOW

Di Luca De Gaspari
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Stadio Am Rothenbaum - Amburgo 2024 (foto Witters)

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Continua la stagione del grande tennis su Sky e in streaming su NOW.
Quattro i tornei che saranno trasmessi in diretta dal 17 al 23 maggio: due del circuito maschile ATP e due del circuito femminile WTA.

In ambito maschile si svolgeranno:

  • ATP 500 Bitpanda Hamburg Open, Amburgo (Germania)
  • ATP 250 Gonet Geneva Open, Ginevra (Svizzera)  

    In ambito femminile:
  • WTA 500 Internationaux de Strasbourg presented by Mammotion, Strasburgo (Francia)
  • WTA 250 Grand Prix Son Altesse Royale la Princesse Lalla Maryem, Rabat (Marocco)

Sky Sport Tennis sarà il canale di riferimento dove seguire live e con il commento in italiano gli incontri dei migliori giocatori italiani e tutti gli altri match di cartello.

Oltre a Sky Sport Tennis, i clienti Sky possono contare su Sky Sport Plus, l’esperienza interattiva pensata per seguire le grandi sfide maschili e femminili in modo ancora più immersivo. Sintonizzandosi sul canale 203 e premendo il tasto verde del telecomando Sky Q via satellite, oppure il tasto interattività di Sky Glass se connessi a Internet, è possibile accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei in onda su Sky, oltre agli aggiornamenti in tempo reale delle classifiche ATP e WTA.       
Per i clienti NOW, è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi con le immagini live dai campi di gioco, curate e prodotte direttamente da ATP e WTA. 

La programmazione dei tornei ATP e WTA su Sky e in streaming su NOW

Domenica 17 maggio

Sky Sport 257                                  dalle 12.30 il meglio dei 3 tornei

Lunedì 18 maggio

Sky Sport Tennis                             dalle 10.30 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Uno                                 dalle 10.30 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Mix                                  dalle 10.30 il meglio dei 4 tornei

Martedì 19 maggio

Sky Sport Tennis                             dalle 10.30 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Uno                                 dalle 10.30 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Mix                                  dalle 10.30 il meglio dei 4 tornei

Mercoledì 20 maggio

Sky Sport Tennis                             dalle 10.30 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Uno                                 dalle 10.30 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Mix                                  dalle 10.30 il meglio dei 4 tornei

Giovedì 21 maggio

Sky Sport Tennis                             dalle 10.30 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Uno                                 dalle 10.30 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Mix                                  dalle 10.30 il meglio dei 4 tornei

Venerdì 22 maggio

Sky Sport Tennis                             alle 14 – 1° semifinale ATP 250 Ginevra;

alle 15.30 – 1° semifinale ATP 500 Amburgo;

alle 17.30 – 2° semifinale ATP 500 Amburgo

Sky Sport Mix                                  alle 14 – 1° semifinale ATP 250 Ginevra;

                                                           alle 15.30 – 2° semifinale ATP 250 Ginevra

Sky Sport 251                                  alle 14.30 – 1° semifinale WTA 500 Strasburgo;

alle 16.30 – 2° semifinale WTA 500 Strasburgo

Sky Sport 252                                  alle 14 – 1° semifinale WTA 250 Rabat;

alle 16 – 2° semifinale WTA 250 Rabat

Sabato 23 maggio

Sky Sport Tennis                             alle 14.30 – finale ATP 500 Amburgo;

Sky Sport Mix                                  alle 15 – finale ATP 250 Ginevra;

Sky Sport 251                                  alle 14 – finale WTA 500 Strasburgo;

Sky Sport 252                                  alle 14 – finale WTA 250 Rabat;

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