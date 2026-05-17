TV e Rete: Ultimo rodaggio per il Roland Garros, spiccano Amburgo e Strasburgo (17-23 maggio)

Continua la stagione del grande tennis su Sky e in streaming su NOW.

Quattro i tornei che saranno trasmessi in diretta dal 17 al 23 maggio: due del circuito maschile ATP e due del circuito femminile WTA.

In ambito maschile si svolgeranno:

ATP 500 Bitpanda Hamburg Open , Amburgo (Germania)

, Amburgo (Germania) ATP 250 Gonet Geneva Open , Ginevra (Svizzera)



In ambito femminile:

, Ginevra (Svizzera) In ambito femminile: WTA 500 Internationaux de Strasbourg presented by Mammotion , Strasburgo (Francia)

, Strasburgo (Francia) WTA 250 Grand Prix Son Altesse Royale la Princesse Lalla Maryem, Rabat (Marocco)

Sky Sport Tennis sarà il canale di riferimento dove seguire live e con il commento in italiano gli incontri dei migliori giocatori italiani e tutti gli altri match di cartello.

Oltre a Sky Sport Tennis, i clienti Sky possono contare su Sky Sport Plus, l’esperienza interattiva pensata per seguire le grandi sfide maschili e femminili in modo ancora più immersivo. Sintonizzandosi sul canale 203 e premendo il tasto verde del telecomando Sky Q via satellite, oppure il tasto interattività di Sky Glass se connessi a Internet, è possibile accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei in onda su Sky, oltre agli aggiornamenti in tempo reale delle classifiche ATP e WTA.

Per i clienti NOW, è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi con le immagini live dai campi di gioco, curate e prodotte direttamente da ATP e WTA.



La programmazione dei tornei ATP e WTA su Sky e in streaming su NOW

Domenica 17 maggio

Sky Sport 257 dalle 12.30 il meglio dei 3 tornei

Lunedì 18 maggio

Sky Sport Tennis dalle 10.30 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Uno dalle 10.30 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Mix dalle 10.30 il meglio dei 4 tornei

Martedì 19 maggio

Sky Sport Tennis dalle 10.30 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Uno dalle 10.30 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Mix dalle 10.30 il meglio dei 4 tornei

Mercoledì 20 maggio

Sky Sport Tennis dalle 10.30 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Uno dalle 10.30 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Mix dalle 10.30 il meglio dei 4 tornei

Giovedì 21 maggio

Sky Sport Tennis dalle 10.30 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Uno dalle 10.30 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Mix dalle 10.30 il meglio dei 4 tornei

Venerdì 22 maggio

Sky Sport Tennis alle 14 – 1° semifinale ATP 250 Ginevra;

alle 15.30 – 1° semifinale ATP 500 Amburgo;

alle 17.30 – 2° semifinale ATP 500 Amburgo

Sky Sport Mix alle 14 – 1° semifinale ATP 250 Ginevra;

alle 15.30 – 2° semifinale ATP 250 Ginevra

Sky Sport 251 alle 14.30 – 1° semifinale WTA 500 Strasburgo;

alle 16.30 – 2° semifinale WTA 500 Strasburgo

Sky Sport 252 alle 14 – 1° semifinale WTA 250 Rabat;

alle 16 – 2° semifinale WTA 250 Rabat

Sabato 23 maggio

Sky Sport Tennis alle 14.30 – finale ATP 500 Amburgo;

Sky Sport Mix alle 15 – finale ATP 250 Ginevra;

Sky Sport 251 alle 14 – finale WTA 500 Strasburgo;

Sky Sport 252 alle 14 – finale WTA 250 Rabat;