TV e Rete: Ultimo rodaggio per il Roland Garros, spiccano Amburgo e Strasburgo (17-23 maggio)

Continua la stagione del grande tennis su Sky e in streaming su NOW.
Quattro i tornei che saranno trasmessi in diretta dal 17 al 23 maggio: due del circuito maschile ATP e due del circuito femminile WTA.
In ambito maschile si svolgeranno:
- ATP 500 Bitpanda Hamburg Open, Amburgo (Germania)
- ATP 250 Gonet Geneva Open, Ginevra (Svizzera)
In ambito femminile:
- WTA 500 Internationaux de Strasbourg presented by Mammotion, Strasburgo (Francia)
- WTA 250 Grand Prix Son Altesse Royale la Princesse Lalla Maryem, Rabat (Marocco)
Sky Sport Tennis sarà il canale di riferimento dove seguire live e con il commento in italiano gli incontri dei migliori giocatori italiani e tutti gli altri match di cartello.
Oltre a Sky Sport Tennis, i clienti Sky possono contare su Sky Sport Plus, l’esperienza interattiva pensata per seguire le grandi sfide maschili e femminili in modo ancora più immersivo. Sintonizzandosi sul canale 203 e premendo il tasto verde del telecomando Sky Q via satellite, oppure il tasto interattività di Sky Glass se connessi a Internet, è possibile accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei in onda su Sky, oltre agli aggiornamenti in tempo reale delle classifiche ATP e WTA.
Per i clienti NOW, è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi con le immagini live dai campi di gioco, curate e prodotte direttamente da ATP e WTA.
La programmazione dei tornei ATP e WTA su Sky e in streaming su NOW
Domenica 17 maggio
Sky Sport 257 dalle 12.30 il meglio dei 3 tornei
Lunedì 18 maggio
Sky Sport Tennis dalle 10.30 il meglio dei 4 tornei
Sky Sport Uno dalle 10.30 il meglio dei 4 tornei
Sky Sport Mix dalle 10.30 il meglio dei 4 tornei
Martedì 19 maggio
Sky Sport Tennis dalle 10.30 il meglio dei 4 tornei
Sky Sport Uno dalle 10.30 il meglio dei 4 tornei
Sky Sport Mix dalle 10.30 il meglio dei 4 tornei
Mercoledì 20 maggio
Sky Sport Tennis dalle 10.30 il meglio dei 4 tornei
Sky Sport Uno dalle 10.30 il meglio dei 4 tornei
Sky Sport Mix dalle 10.30 il meglio dei 4 tornei
Giovedì 21 maggio
Sky Sport Tennis dalle 10.30 il meglio dei 4 tornei
Sky Sport Uno dalle 10.30 il meglio dei 4 tornei
Sky Sport Mix dalle 10.30 il meglio dei 4 tornei
Venerdì 22 maggio
Sky Sport Tennis alle 14 – 1° semifinale ATP 250 Ginevra;
alle 15.30 – 1° semifinale ATP 500 Amburgo;
alle 17.30 – 2° semifinale ATP 500 Amburgo
Sky Sport Mix alle 14 – 1° semifinale ATP 250 Ginevra;
alle 15.30 – 2° semifinale ATP 250 Ginevra
Sky Sport 251 alle 14.30 – 1° semifinale WTA 500 Strasburgo;
alle 16.30 – 2° semifinale WTA 500 Strasburgo
Sky Sport 252 alle 14 – 1° semifinale WTA 250 Rabat;
alle 16 – 2° semifinale WTA 250 Rabat
Sabato 23 maggio
Sky Sport Tennis alle 14.30 – finale ATP 500 Amburgo;
Sky Sport Mix alle 15 – finale ATP 250 Ginevra;
Sky Sport 251 alle 14 – finale WTA 500 Strasburgo;
Sky Sport 252 alle 14 – finale WTA 250 Rabat;