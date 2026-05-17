WTA 125 Parma: È sempre festa ucraina in Italia, Yastremska si prende il titolo

Dayana Yastremska è la campionessa della sesta edizione del Parma Ladies Open . Il WTA 125 organizzato da MEF Tennis Events e Tennis Club Parma si è chiuso con il successo della tennista di Odessa, capace di completare nel giro di poche ore una doppia missione tutt’altro che banale: prima la semifinale contro Jessica Bouzas Maneiro, vinta al termine di una battaglia di oltre tre ore, poi la finale contro Barbora Krejcikova, regolata con un netto 6-3 6-3.

La giornata conclusiva sul Campo Centrale ha assegnato anche il titolo di doppio, conquistato dalle sorelle taiwanesi I-Hsuan Cho e Yi-Tsen Cho, vittoriose per 6-2 6-2 su Marta Lombardini e Federica Urgesi. Le due italiane possono comunque consolarsi con un risultato storico: sono state infatti le prime azzurre a raggiungere la finale di doppio nella storia del torneo parmense.

Yastremska, due vittorie in poche ore per il trionfo

Per Yastremska è stata una giornata lunga, complicata e infine dolcissima. La ventiseienne ucraina, numero 52 del ranking WTA e semifinalista agli Australian Open 2024, ha dapprima chiuso il match di semifinale contro la spagnola Jessica Bouzas Maneiro, imponendosi con il punteggio di 7-6(5) 6-7(4) 7-6(5) dopo tre ore e 23 minuti di gioco.

Una partita-labirinto, resa ancora più tortuosa dai sei match point mancati da Yastremska in due game diversi del secondo set. Superato quel passaggio, l’ucraina ha ritrovato lucidità nel tie-break decisivo, guadagnandosi così l’accesso alla finale.

Poche ore più tardi, Yastremska è tornata in campo per affrontare Barbora Krejcikova, due volte campionessa Slam in singolare ed ex numero 2 del mondo. L’ultimo atto, però, ha avuto un andamento decisamente meno equilibrato rispetto alla semifinale: anche a causa di un persistente fastidio alla coscia accusato dalla ceca, la giocatrice di Odessa ha preso rapidamente il controllo dello scambio, imponendosi 6-3 6-3 senza mai dare l’impressione di poter davvero perdere il comando del match.

Ammessa in tabellone grazie a una wild card, Yastremska ha così coronato una settimana perfetta con il suo primo titolo in singolare dal 2023.

“Con questo titolo mi sono fatta uno straordinario regalo di compleanno”, ha raccontato Yastremska dopo la vittoria. “Venerdì sono andata a dormire all’una di notte, ma ho comunque gestito bene il doppio impegno. In questa settimana ho provato tantissime emozioni: vincere due partite ravvicinate è stato difficile, ma mi sono preparata molto bene con il mio staff. Mi dispiace per l’infortunio di Krejcikova, da parte mia ho fatto il massimo e sono felice di aver sollevato il trofeo”.

L’ucraina ha poi sottolineato quanto la scelta di giocare a Parma si sia rivelata felice: “Venire qui è stata la scelta giusta. Mi sono divertita tanto in città e su questi campi, mi sono sentita bene fin dal primo giorno e penso di aver meritato il successo. La mia mental coach Pam Shriver è una persona fantastica: ha un enorme bagaglio di esperienza e sa sempre cosa dire per farmi sentire a mio agio”.

Risultati di sabato 16 maggio

Semifinale singolare

Dayana Yastremska (3) b. Jessica Bouzas Maneiro (2) 7-6(5) 6-7(4) 7-6(5)

Finale singolareDayana Yastremska (3) b. Barbora Krejcikova (4) 6-3 6-3

Finale doppioI-Hsuan Cho/Yi-Tsen Cho (3) b. Marta Lombardini/Federica Urgesi 6-2 6-2