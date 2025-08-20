US Open: il dilemma delle palline nel doppio misto tre anni dopo la crociata di Swiatek 

di Enrico Picone

“A questi livelli le giocatrici sono talmente preparate da essere in grado di giocare qualsiasi tipo di palla”. Così nel 2022 Iga Swiatek contestava la divisione tra palline per uomini e palline per donne. Una differenziazione prevista dall’Open del Canada, Cincinnati e US Open, in cui alle giocatrici WTA vengono distribuite le palline Wilson Regular Duty, meno resistenti all’aria rispetto alle Extra Duty colpite dai colleghi ATP.

Così l’ex numero 1 al mondo si opponeva a Cincinnati alla distinzione tra Wilson “maschili” e Wilson “femminili” “Si tratta di palle orribili, soprattutto dopo qualche game di utilizzo. Diventano sempre più leggere e non possiamo servire neanche a 170 km/h perché scapperebbero via”. La polacca, riaccomodatasi al secondo posto grazie al successo contro Jasmine Paolini al Lindner Tennis Family Center , aveva ritenuto in quell’occasione che la leggerezza delle Regular Duty aumentasse il rischio di errori: “Con queste palle si commettono molti più errori, quindi credo che sia penalizzante anche per lo spettacolo. Non capisco perché siano diverse rispetto a quelle degli uomini. Una scelta del genere poteva avere senso quindici anni fa, quando alcune giocatrici si erano infortunate al gomito perché le palle erano molto pesanti. Ma oggi siamo molto più preparate fisicamente e non credo che succederebbe ancora”.

Non si fece allora attendere il chiarimento della Wilson, che così replicò alla 6 volte campionessa Slam: “La regular duty, usata dalle donne, si muove diversamente nell’aria e dà l’impressione di una pallina più leggera. Ma, se facciamo cadere le due palle dalla stessa altezza, avranno uguale rimbalzo al suolo. La palla delle donne ha meno fluff, quindi incontra meno resistenza nell’aria e viaggia più veloce, la extra duty, degli uomini, ha più fluff resta di più sulle corde e sembra più pesante”. Accadde così che le tenniste ottennero di giocare con le Extra, salvo poi tornare alle Regular l’anno successivo perché troppo “pesanti” e alcune di loro avevano lamentato problemi a polso o gomito.

E il doppio misto, in questa versione che fa discutere, con quali palline si gioca, quelle che volano via o quelle che fanno male? Le telecamere hanno mostrato come le coppie giochino con le Extra Duty, che è possibile distinguere dalle Regular in quanto presentano scritta “Wilson” di colore nero e scritta “US Open” di colore rosso. Colori che risultano invece invertiti sulle palline femminili. Tutto nella norma invece nei match di qualificazione maschili, in cui i partecipanti giocano con le Extra come da regolamento.