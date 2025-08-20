ATP

Winston-Salem, Darderi ko in 2 set contro Kecmanovic: gara nervosa per l’azzurro 

Luciano Darderi cade contro il serbo numero 43 del ranking e lascia la scena del 250 in North Carolina 

By Redazione
2 Min Read
Miomir Kecmanovic – ATP Winston-Salem 2025 (foto via Twitter @WSOpen)

di Enrico Picone

Luciano Darderi eliminato al Winston-Salem Open. L’azzurro numero 34 ATP – già campione a Umago e prima ancora a Bastad e Marrakech – esce sconfitto dal match contro Miomir Kecmanovic valido per gli ottavi di finale del 250 in North Carolina. Sul cemento della Wake Forest University – dove l’altro azzurro in gara Lorenzo Sonego difende il titolo conquistato la scorsa edizione contro Alex Michelsen – il serbo si impone con lo score 6-3, 6-1. Un punteggio che consente al numero 43 di raggiungere i quarti in programma giovedì 21 agosto, quando affronterà il vincente tra Sebastian Korda e Kamil Majchrzak

M. Kecmanovic b. [3] L. Darderi 6-3 6-1

Una gara nervosa per Darderi, che sul 2-3 annulla una palla break con un servizio e dritto. Segue il doppio fallo e un’altra palla break. L’azzurro mette allora a segno un ace, poi però invalidato per fallo di piede. A far perdere la pazienza all’italo-argentino – che a Cincinnati si è ritirato dal match contro Francisco Comesana a causa di un problema muscolare – è il break subìto dopo una seconda lunga, con la palla scagliata fuori dall’impianto che gli costa il warning. Kecmanovic conferma l’allungo e lo mantiene fino al 6-3.
Luciano cede la battuta anche nel terzo game del secondo parziale e da lì la partita scivola via veloce, con il finale di gara che ha visto Darderi disconnettersi dal gioco e sprecare nervosamente gli ultimi game, chiudendo poi con un doppio fallo.  

