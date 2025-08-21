Italiani in campo oggi giovedì 21 agosto: 5 italiani a caccia di un posto nel main draw a New York. A che ora e dove vederli

Archiviata la due giorni di fuoco con il doppio misto che ha catalizzato l’attenzione a New York, a Flushing Meadows il focus ritorna sul percorso di qualificazione per il tabellone principale, con il programma di mercoledì che è stato rallentato a causa della pioggia.

La giornata di giovedì 21 agosto 2025 in quel di New York prevede le sfide del secondo turno di qualificazione, con 5 italiani al via, quattro uomini e una donna.

Partiamo dal tabellone maschile. Sul Court 4 non prima delle ore 18 tornerà in campo Federico Cinà. Il diciottenne siciliano, numero 216 ATP, continuerà il suo match sospeso nella giornata di mercoledì per pioggia, contro l’argentino Federico Agustin Gomez (28 anni, 206 ATP). L’argentino, dopo 42 minuti, conduce per 6-3 1-2 e servizio dell’argentino. Ricordiamo che questo di Flushing Meadows è il primo incontro tra i due tennisti.

Il secondo italiano che scenderà in campo sarà la testa di serie numero 16 Matteo Gigante. Il ventitreenne, numero 131 ATP, affronterà nel terzo match sul Court 16 il tennista di Hong Kong Coleman Wong (21 anni, 174 ATP). I due tennisti si sono già affrontati in stagione, sull’erba di Nottingham. Ad avere la meglio in quell’occasione è stato il tennista italiano al tie-break del terzo set.

Seguendo la programmazione saranno protagonisti del quarto match di giornata sui rispettivi campi sia Giulio Zeppieri sia Francesco Passaro. Zeppieri giocherà sul Court 5 non prima delle 14:30 ora di New York, le 20:30 italiane, visto che le 6 ore di differenza tra New York e il nostro paese. Zeppieri (23 anni, 260 ATP) affronterà la testa di serie numero 15 Jaime Faria. Il ventiduenne portoghese, numero 118 ATP, non ha mai affrontato l’italiano e quella di New York sarà, quindi, una sfida inedita. Sempre non prima delle 20:30 italiane, ma sul Court 10, sarà la volta della testa di serie numero 10 Francesco Passaro. Il ventiquattrenne italiano, numero 121 ATP, affronterà il messicano Rodrigo Pacheco Mendez (20 anni, 226 ATP). Anche in questo caso si tratta di una prima volta.

Per quanto concerne il tabellone femminile, l’ultima italiana rimasta in corsa è Lucrezia Stefanini, che al primo turno ha mostrato una buona prestazione contro la russa Diatchenko. La ventisettenne italiana, numero 149 WTA, affronterà non prima delle 20:30 italiane sul Court 7 la canadese Carol Zhao (30 anni, 230 WTA). Nessun precedente tra l’italiana e la canadese.

Lo US Open sarà visibile in chiaro su SuperTennis (e in streaming su SuperTennix) e su Sky (e in streaming su NowTV).

Italiani in campo giovedì 21 agosto 2025

US Open, secondo turno qualificazioni: F. Cinà – F. A. Gomez, secondo incontro Court 4, non prima delle ore 18

US Open, secondo turno qualificazioni: [16] M. Gigante – C. Wong, terzo incontro Court 16, ore 19:30 circa

US Open, secondo turno qualificazioni: [10] F. Passaro – R. Pacheco Mendez, quarto incontro Court 10, non prima delle 20:30

US Open, secondo turno qualificazioni: G. Zeppieri – [15] J. Faria quarto incontro Court 5, non prima delle 20:30

US Open, secondo turno qualificazioni: L. Stefanini – C. Zhao, quarto incontro Court 7, non prima delle 20:30